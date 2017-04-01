Bülent Kayabaş hayatını kaybetti

Bülent Kayabaş kimdir?

Ünlü oyuncu Bülent Kayabaş, akciğer yetmezliği nedeniyle 72 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Bülent Kayabaş, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Gayrettepe Florence Hastanesi’nde uzun süredir tedavi gören usta oyuncu Bülent Kayabaş bu sabah hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberi sevenlerini ve ailesini yasa boğdu. Ölüm haberi üzerine Kayabaş’ın ailesi de hastaneye akın etti.

Ünlü oyuncunun eşi Selma Kayabaş, “Sabah 06.00’da kaybettik. Bizi artık tanımıyordu. Yarı bilinci yoktu. En son dün konuşabildik doğru dürüst. 24 yıldır beraberdik” ifadelerini kullandı.

Bülent Kayabaş’ın oğlu Ümit Kayabaş ise, “Kanser tedavisi görüyordu. Son aylarda bekleniyordu. 72 yaşındaydı. Son birkaç gündür kendinde değildi. Kendine geldiğinde gülümsüyordu. Çok acı çekmek istemiyordu. Sevenlerine de başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.

Hastaneden Kayabaş’ın ölümüne ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise, “Değerli sanatçı Sayın Bülent Kayabaş, uzun süredir tedavi gördüğü Gayrettepe Florence Nihgtingale Hastanesi’nde Kolorektal Kanser hastalığı sonucu gelişen multi organ yetmezliği ile 19-04-2017 saat 06.05’de vefat etmiştir” denildi.

Bülent Kayabaş kimdir?

Bülent Kayabaş, 25 Ağustos 1945 tarihinde Eskişehir’de doğdu. Tam adı Osman Bülent Kayabaş’dır.

1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu’nda profesyonel olarak tiyatro oyuncusu oldu. Birçok tiyatro oyununda oynadı, televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de rol aldı. Seslendirmeler yaptı. Winnie The Pooh’yu 14 yıl seslendirdi.

2000 yılında yapımcılığını ve yönetmenliğini Derviş Zaim’in üstlendiği “Filler ve Çimen” filminde Ali Sürmeli, Sanem Çelik,Bülent Kayabaş, Haluk Bilginer, Uğur Polat beraber oynamışlardır.

Bülent Kayabaş, 2010yılında Haldun Dormen’in,Cevat Fehmi Başkut’un ‘Buzlar Çözülmeden’ adlı romanından müzikal bir tarzda oyunlaştırdığı ‘Bir Kış Masalı’ adlı oyununda oynadı.

Bülent Kayabaş, 1981 yılında Nur Sürer ile evlendi. Kısa sürede boşandı. 2007 yılında 15 yıllık arkadaşı Selma Kepekli ile Turgutreis’te evlendi.