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Fareli, Çöp Evden Çıkan Sanat
Fareli, Çöp Evden Çıkan Sanat

Başrollerini Hatice Aslan ve Irmak Ünal’ın paylaştığı ‘KAPAN’ Kısa Filmi ilk kez Ankara’da görücü karşısına çıkıyor.

 

Yapımcılığını Canan Çelik’in yaptığı, yönetmenliğini Korhan Günay’ın üstlendiği film çöp evde farelerin arasında çekildi.

 

Çekimleri 6 gün süren filmde Hatice Aslan ve Irmak Ünal anne kızı canlandırdı.

 

Film Amerika dahil 18 farklı ülkede ki festivalden davet aldı.

 

Filmin yönetmeni Korhan Günay film ile alakalı bir çöp eve tıkılıp kalmış, dünyadan ve insanlardan uzak yaşayan bir ana kızın hikayesini anlatıyor. Hürriyetlerini ve hüviyetlerini kaybetmiş bu iki kadın, umutlarını bir yalana bağlamış birbirleri ile kedi fare oyunu oynarlar.

 

Hatice Aslan, Daha önce canlandırdığım karakterlere hiç benzemeyen bir rol olduğu için severek çalıştığım bir proje oldu.

 

Irmak Ünal, ‘Muhteşem bir kadro ile çalıştık. 2 gün hiç duş almadık. Kir ve pisin çok olduğu bir evde muhteşem bir film çektik umarım sanat severlerde filmimizi beğenir.’ Dedi.

📆 18 Nisan 2017 Salı 16:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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