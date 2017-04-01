Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 29-33. haftaları arasında oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı. Bu açıklama sonucunda ligin 30. haftasında oynanacak olan derbinin tarihi de belli oldu. 7 Mayıs Pazar günü Vodafone Arena’da oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması saat 19.00’da başlayacak.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld. (S)
|34
|19
|11
|4
|50
|21
|+29
|68
|2017-18 2. Lig
|2
|Ankara Demirspor (A)
|34
|16
|13
|5
|53
|34
|+19
|61
|Play-off
|3
|Altay (A)
|34
|16
|12
|6
|61
|40
|+21
|60
|4
|Kocaelispor
|34
|15
|12
|7
|53
|34
|+19
|57
|5
|Çorum Bld.
|34
|15
|10
|9
|44
|27
|+17
|55
|6
|Gölcükspor
|34
|14
|11
|9
|42
|38
|+4
|53
|7
|Kızılcabölükspor
|35
|12
|13
|10
|40
|36
|+4
|49
|8
|Van Bş. Bld.
|35
|12
|12
|11
|35
|38
|−3
|48
|9
|24 Erzincanspor
|34
|12
|11
|11
|40
|33
|+7
|47
|10
|Kozan Bld.
|34
|11
|12
|11
|40
|41
|−1
|45
|11
|Bayburt GÖİ
|34
|11
|11
|12
|39
|36
|+3
|44
|12
|Erzin Bld.
|34
|10
|9
|15
|35
|50
|−15
|39
|13
|Tekirdağspor
|34
|9
|11
|14
|32
|46
|−14
|38
|14
|Beylerbeyi
|34
|9
|10
|15
|45
|51
|−6
|37
|15
|Karacabey Birlikspor
|34
|9
|9
|16
|58
|61
|−3
|36
|16
|Cizrespor
|34
|8
|12
|14
|26
|42
|−16
|36
|2017-18 BAL
|17
|Kartalspor
|34
|10
|5
|19
|30
|45
|−15
|35
|18
|Kütahyaspor
|34
|8
|11
|15
|37
|60
|−23
|35
|19
|Manavgatspor (D)
|34
|4
|13
|17
|25
|52
|−27
|25
Bir Cevap Yazın