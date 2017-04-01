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Kartal Gazetesi » Manşet » Beratcan’ı öldüren servis şoförü Ersin Kaşıkçı’ya ağırlaştırılmış hapis
Beratcan’ı öldüren servis şoförü Ersin Kaşıkçı’ya ağırlaştırılmış hapis
Beratcan’ı öldüren servis şoförü Ersin Kaşıkçı’ya ağırlaştırılmış hapis

İstanbul Kartal’da 10 yaşındaki Beratcan Karakütük’ü öldüren servis şoförü Ersin Kaşıkçı, ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Anne Türkan Karakütük ise beraat etti.

İstanbul Kartal’da 10 yaşındaki Beratcan Karakütük’ü öldüren servis şoförü Ersin Kaşıkçı, ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Anne Türkan Karakütük ise beraat etti.

📆 18 Nisan 2017 Salı 14:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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