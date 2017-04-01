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Ahmet Şimşekli öğrencilerden Topkapı Sarayı gezisi
Ahmet Şimşekli öğrencilerden Topkapı Sarayı gezisi

Ahmet Şimşekli öğrenciler Topkapı Sarayını gezerek öğrendi.

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencileri, Tarih Öğretmenleri Neşe Aydın Dızman ve Saniye Tan’ın rehberliğinde Topkapı Sarayını gezdiler. Eğitim amaçlı gezi sayesinde kalıcı bilgiler edinen öğrenciler, daha sonra okul lobisinde gezi fotoğraflarından oluşan bir pano düzenlediler.

Geziyi, 10.sınıf Tarih Dersi Programında yer alan “Topkapı Sarayı” konusunun daha iyi anlaşılması amacıyla düzenlediklerini belirten Tarih Öğretmeni Neşe Aydın Dızman, “Bu gezi eğitim amaçlı düzenlenmiştir. Topkapı Sarayında ders anlatımı yaptık, öğrencilerin dersi yerinde ve yaşayarak, daha kalıcı öğrenmelerini sağladık.” dedi.

“1924 yılından itibaren müze olarak kullanılmaktadır.”

Yaptığı açıklamada Topkapı Sarayı hakkında bilgiler de veren Neşe Aydın Dızman şunları söyledi; “Topkapı Sarayı, İstanbul’da Sarayburnu sırtları üzerinde, Fatih devrinden Abdülmecid’e kadar Osmanlı padişahlarının oturduğu tepede, Zeytinlik adı verilen bölgede kuruldu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’da, yönetim sarayı ve hanedanlık ikametgâhı olarak kullanıldı. Topkapı Sarayının yapımına Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesinden kısa bir süre sonra 1458’de başlanmış ve 1473 yılında tamamlanmıştır. Topkapı Sarayı 700 bin metrekarelik bir alanı kaplar. İçinde köşkler, devlet daireleri, saray halkına ayrılan koğuşlar, camiler, kütüphaneler ve büyük bir mutfak vardır. Burada yapılan son köşk, Abdülmecit’in Avrupa üslubundaki Mecidiye köşküdür. Önünde toplar durduğundan saraya ‘Topkapı Sarayı’ denilmeye başlanmıştır. Topkapı Sarayı, 1924 yılından itibaren müze olarak kullanılmaktadır.”

📆 18 Nisan 2017 Salı 13:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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