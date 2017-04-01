VENÜS Sanat Galerisi Dünya Sanat Gününü Kutluyor

Değerli sanatçıların katılımı ile gerçekleşen “Dünya Sanat Günü 4” Karma Resim Sergisi VENÜS Sanat Galerisi’nde açıldı.

Çok sayıda davetlinin katılımıyla açılışı gerçekleşen sergi, 28 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Bizlere destek olan sanata ve sanatın birleştirici gücüne inanan herkese çok teşekkür ediyoruz.

İran, Rusya, Azerbaycan ve yurdumuzun çeşitli bölgelerinden usta sanatçıların katılımıyla gerçekleşen sergide eserleri yer alan sanatçılar;

Ahmet OĞRAŞ, Arezo BEHRANG, Aynur AKALIN, Bekir ÜSTÜN, Bengisu YILDIRIM, Bülent KILIÇ, Candan ULUĞ, Çoban Ressam Süleyman ŞAHİN, Ercan PAYA, Fikret TUNALI, Hicran ALİOĞLU, Javad SOLEİMANPOUR, Javid TABATABAEİ, Koray DAĞCI, Mehmet NAJAFZADEH, Memik KİBARKAYA, Muhsin KALELİ, Mustafa YÜCE, Natali AYDAR, Nusret TOPUZOĞLU,Osman AKÇA, Saim ALTUNCU, Selçuk FERGÖKÇE,Tanya MÜSEVİTOĞLU,Timur TAŞTEKİN VEFALI, Ümit ERZURUMLU, Vural YILDIRIM, Yusuf Kemal ÇAĞLAYAN, Ziyad SULTANOV, Zohre ARDABİLCHİ.

VENÜS Sanat Galerisi

Mustafa Mazharbey Cad. Mustafa Kaya Sokak No 2

Göztepe- Kadıköy

0216 565 3572