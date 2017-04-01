Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Kültür-Sanat, Manşet » VENÜS Sanat Galerisi Dünya Sanat Gününü Kutluyor
VENÜS Sanat Galerisi Dünya Sanat Gününü Kutluyor
VENÜS Sanat Galerisi Dünya Sanat Gününü Kutluyor

Değerli sanatçıların katılımı ile gerçekleşen “Dünya Sanat Günü 4”  Karma Resim Sergisi VENÜS Sanat Galerisi’nde açıldı.

Çok sayıda davetlinin katılımıyla açılışı gerçekleşen sergi, 28 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Bizlere destek olan sanata ve sanatın birleştirici gücüne inanan herkese çok teşekkür ediyoruz.

İran, Rusya, Azerbaycan ve yurdumuzun çeşitli bölgelerinden usta sanatçıların katılımıyla gerçekleşen sergide eserleri yer alan sanatçılar;

 

Ahmet OĞRAŞ, Arezo BEHRANG, Aynur AKALIN, Bekir ÜSTÜN, Bengisu YILDIRIM, Bülent KILIÇ, Candan ULUĞ, Çoban Ressam Süleyman ŞAHİN, Ercan PAYA, Fikret TUNALI, Hicran ALİOĞLU, Javad SOLEİMANPOUR, Javid TABATABAEİ, Koray DAĞCI, Mehmet NAJAFZADEH, Memik KİBARKAYA, Muhsin KALELİ, Mustafa YÜCE, Natali AYDAR, Nusret TOPUZOĞLU,Osman AKÇA, Saim ALTUNCU, Selçuk FERGÖKÇE,Tanya MÜSEVİTOĞLU,Timur TAŞTEKİN VEFALI, Ümit ERZURUMLU, Vural YILDIRIM, Yusuf Kemal ÇAĞLAYAN, Ziyad SULTANOV, Zohre ARDABİLCHİ.

 

VENÜS Sanat Galerisi

Mustafa Mazharbey Cad. Mustafa Kaya Sokak No 2

Göztepe- Kadıköy

0216 565 3572

📆 18 Nisan 2017 Salı 11:26   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

BAĞLANTILAR

huseyin kartal merkezi ahmet kartalda gunu Sağlık Spor turkiye cocuk Belediye oz kaza Sancaktepe mac futbol anma chp sultanbeyli koleji yardim maltepe tuzla universitesi sadi yazici parti mehmet GÜNCEL istanbul kadikoy baskani Altinok yeni proje belediyesi ziyaret mutlu Eğitim pendik şimşek ak baskan kartalspor meclis