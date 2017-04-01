Maltepe referandumda fark yarattı

Referandumda, hayır oylarının önde çıktığı İstanbul’da muhalefet kanadının oylarını en çok arttırdığı ilçelerin arasında Maltepe dikkat çekiyor. Yüzde 62 hayır çıkan Maltepe’de, muhalefet partilerinin mevcut oylarını da aşan bu oran için, “Sokaklarda Hayır kampanyası yürüten Başkan Ali Kılıç, kucaklayıcı siyasetiyle Maltepe’de muhalefeti birleştirdi” yorumları yapıldı.

YENİ SEÇMENLER HAYIR DEDİ

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın göreve geldiği 2014 yılından bu yana muhalefet kanadının en yüksek oy oranına ulaştığı Maltepe’de, referandumda yüzde 61.59 hayır çıkarken, evet diyenlerin oranı yüzde 38.41’de kaldı. En son gerçekleşen 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri baz alındığında, hayır diyen muhalefet partilerinin Maltepe’deki oy oranı 157 bin 497 iken, referandumda hayır diyen seçmen sayısı 201 bin 777’ye çıktı. Maltepe’de, 18 yaşını dolduran 8 bin 227 yeni genç seçmenin, yüzde 70’inin de “Hayır” oyu kullandığı tespit edildi.

TÜRKİYE MUHALEFETİ MALTEPE’DE BİRLEŞTİ

1 Kasım seçimlerinde muhalefet partilerinin Maltepe’de aldıkları oy oranının çok üstünde seçmen desteğiyle Hayır çıkmasında, 2014 yılında göreve gelen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yönetim anlayışının da etkisi büyük. Referandum kampanyası boyunca mahallelerde ve sokaklarda vatandaşlara “Hayır”ı anlatan Kılıç, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın her kesimi kucaklayan anlayışıyla ön plana çıkıyor. Parlamentoda evet diyen partilerin 1 Kasım seçimlerinde aldıkları oy oranlarının da altına düşmesi ile 201 bin 777 seçmenin Hayır dediği Maltepe’de, “Sokaklarda Hayır kampanyası yürüten Başkan Ali Kılıç, kucaklayıcı siyasetiyle Maltepe’de muhalefeti birleştirdi” yorumları yapılıyor.

Kılıç, Maltepe halkının parlamenter sistemi tercih ettiğini, ancak evet diyen vatandaşların da oylarının saygın olduğunu belirtirken, “Referandum için sandık başına giden Maltepeliler, özgür iradeleriyle yaptıkları tercih sonucu Türkiye’nin parlamenter sistem ile yönetilmesinin devamını istemiştir. Demokrasi gereği, ‘Hayır’ tercihi kadar ‘Evet’ oyları da saygındır. İlçemizde huzur, barış ve sevgi ortamında yurttaşlık görevini yerine getirmek üzere sandığa giderek demokrasimize sahip çıkan siz değerli hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

2014-2017 MALTEPE OY ORANLARI

30 Mart 2014 Yerel Seçim sonuçları:

CHP (Ali Kılıç): 149 bin 174 oy sayısı yüzde 49.31 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.

AKP (Edibe Sözen): 115 bin 304 oy sayısı yüzde 38.11 oy oranı ile ikinci oldu.

MHP (Arif Tevetoğlu) 24 bin 879 oy sayısı yüzde 8.22 oy oranı ile üçüncü oldu.

2014 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

Ekmeleddin İhsanoğlu: 132 bin 561 (%52.65), Recep Tayyip Erdoğan: 104 bin 163 (%41.37), Selahattin Demirtaş: 15 bin 58 (%5.98)

7 Haziran 2015 Genel Seçim Sonuçları:

CHP: 120 bin 902 (%40.92), AKP: 101 bin 31 (%34.22), MHP: 30 bin 816 (%10.45), HDP: 25 bin 424 (%8.7)

1 Kasım 2015 Genel Seçim Sonuçları:

CHP: 134 bin 597 (%42.34), AKP: 125 bin 715 (%39.48), MHP: 28 bin 775 (%9.5), HDP: 22 bin 900 (%7.25)

16 Nisan 2017 Anayasa Referandum Sonuçları:

HAYIR: 201 bin 777 (%61.59), EVET: 125 bin 811 (%38.41)