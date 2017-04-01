Kartal’da Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Başladı

Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri, Kartal Müftülüğü tarafından Ankara Caddesi Merkez Camii önünde düzenlenen çeşitli etkinliklerle başladı.

Kartal Müftüsü Mustafa Baytar’ın açılış konuşmasını yaptığı Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine; Kartal Kaymakamı Cemil Aksak, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abubekir Taşyürek, Kartal’daki din görevlileri, mahalle muhtarları, kamu ve özel kuruluş yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Programın açılışında konuşan Kartal Müftüsü Mustafa Baytar, Kutlu Doğum Haftası’nın bu yılki etkinliklerinin ana temasının ‘Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu’ olduğunu söyledi. Yapılan konuşma ve duaların ardından protokol yetkilileri, esnafın ve vatandaşın Kutlu Doğum Haftasını kutlayarak Siyer-i Nebi ve gül dağıtımında bulundu. Etkinlik; protokol tarafından vatandaşlara kavurma, pilav, tatlı ve ayrandan oluşan yemek menüsünün dağıtımının yapılmasının ardından sona erdi. Kutlamalar 20 Nisan’a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.