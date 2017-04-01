Farklı rollerin adamı Ahmet Kaynak

Bugüne kadar hayat verdiği tümkarakterlerinduygusunu büyük başarı ile ​yaşayan ve yaşatan oyuncuAhmet Kaynak Müjgan Bey dizisindeki romantik jön Kadim’den Beş Kardeş dizisinde feleğin çemberinden geçmiş gazinocu Taşkın’a​ Tövbeler Tövbesi dizisinde adalet tutkunu avukat Levent ‘ten​,

Evli ve Öfkeli’de güldüren Müfettiş Levent’e seyircilerin takdirini toplamaya devam ediyor.

Son günlerde de​ Show TV’deyayınlanan Aşk Ve Gurur dizisindeki​Profesör Ayhan karakteriyle seyircileri ile buluşan Kaynak, dizilerin yanı sıra Semaver Kumpanya’daki son oyunları Semaver ve Kumpanya’da da klarneti ile izleyicileri yine farklı bir yönü ve yeteneği ile buluştururken, yakın bir zamanda yine festival tadında bir sinema filmi ile de beyazperdede bambaşka bir karakter ile yer alacak.