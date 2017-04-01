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Farklı rollerin adamı Ahmet Kaynak
Farklı rollerin adamı Ahmet Kaynak

Bugüne kadar hayat verdiği tümkarakterlerinduygusunu büyük başarı ile ​yaşayan ve yaşatan oyuncuAhmet Kaynak Müjgan Bey dizisindeki romantik jön Kadim’den Beş Kardeş dizisinde  feleğin çemberinden geçmiş gazinocu Taşkın’a​ Tövbeler Tövbesi dizisinde adalet tutkunu avukat Levent ‘ten​,

Evli ve Öfkeli’de güldüren Müfettiş Levent’e seyircilerin takdirini toplamaya devam ediyor.

Son günlerde de​ Show TV’deyayınlanan Aşk Ve Gurur dizisindeki​Profesör Ayhan karakteriyle  seyircileri ile buluşan Kaynak, dizilerin yanı sıra Semaver Kumpanya’daki son oyunları Semaver ve Kumpanya’da da klarneti ile izleyicileri yine farklı bir yönü ve yeteneği ile buluştururken, yakın bir zamanda yine festival tadında bir sinema filmi ile de beyazperdede bambaşka bir karakter ile yer alacak.

📆 17 Nisan 2017 Pazartesi 15:03   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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