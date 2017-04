“Kartal Belediyesi’nin desteği ile gönüllülerin sayısı artıyor”

TEMA GÖNÜLLÜLERİ KARTAL’DA BULUŞTU

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Gönüllüleri Kartal’da bir araya geldi. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Saha ve Gönüllülük Bölüm Başkanı Başak Yalvaç Özçağdaş, Saha ve Gönüllülük Bölüm Başkan Yardımcısı Kenan Doğan, Soğanlık Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda TEMA Vakfı İstanbul Kartal İlçe Gönüllüleri ile bir araya geldi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan katılımcılara, yoğun programı nedeniyle toplantıya katılamayan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün selamlarını ve desteklerini iletti. TEMA Vakfı İstanbul Kartal İlçe Gönüllülerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, katılımcılar tek tek kendilerini tanıtarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

Toplantıya TEMA Vakfı Soğanlık Sorumlusu Filiz Özkan, Yakacık Sorumlusu Ayşe Günsel, Uğur Mumcu Sorumlusu Ali Dereli, Soğanlık Yeni Mahalle Sorumlusu Necati Durak, TEMA Vakfı Kartal İlçe Sorumlusu Yardımcısı Eser Duman ve farklı meslek gruplarından gönüllüler, Medeniyet Üniversitesi Genç TEMA Başkan ve Yardımcısı, Marmara Genç TEMA teşkilatından öğrenciler ile kuş gözlemcisi Dilek Geçit katıldı.

“Kartal Belediyesi’nin desteği ile gönüllülerin sayısı katlanarak artıyor”

TEMA Vakfı İstanbul Kartal İlçe Gönüllü Sorumlusu Zuhal Solmaz, toplantıya katılanlara Kartal’da gerçekleştirdikleri projeleri anlattı. Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı Yakacık Serası’nda verilen Uygulamalı Bahçıvanlık Eğitimi hakkında bilgi verdi. 2 sene önce Kartal İlçe Gönüllü Sorumluluğu Ofisi kurulduğunda aktif gönüllü sayısının çok az olduğunu belirten Solmaz, Kartal Belediyesi’nin tahsis ettiği ofisin açılmasıyla, bu sayının katlanarak artığını söyledi. Geçen yıl Kartal Belediyesi Büyükada Sosyal Tesisleri’nde Çadırlı Genç TEMA Doğa kampı olarak Marmara Üniversitesi ile yaptıkları Doğayı Algılama adlı sosyal sorumluluk projesine değinen Solmaz, buradaki çalışmalarını da anlatarak desteklerinden dolayı Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve ekibine teşekkür etti.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e kendilerine sağladıkları ofis ve projelerde verdikleri destek için teşekkür etti. Ataç, yerel yönetimlerden destek görmenin sivil toplum kuruluşları için çok önemli olduğuna değindi.

“Kartal’a içinde her türlü sosyal etkinliklerin olduğu devasa parklar yapıyoruz”

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan da yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “

Kartal Belediye Başkanımız Op. Dr. Altınok Öz, bu toplantıya katılmak istemelerine karşın önceden belirlenmiş önemli bir programı dolayısıyla aramızda olamadı. Sizlere sevgi ve selamlarını iletti. Başkanımız Altınok Öz, belediye başkanını doktora benzetir ve der ki ‘Bir doktor her şeyden önce hastasına zarar vermemeli. Aynı şekilde bir belediye başkanı da kentine zarar vermemeli.’ Sosyal demokrat bir belediye olarak göreve geldiğimiz 2009 yılına kadar oluşturulan yeşil alanları ikiye katladık. Kartal’a içinde her türlü sosyal etkinliklerin olduğu devasa parklar, yeşil alanlar yaptık. İstanbul’a ve Türkiye’ye örnek olacak parklarımızın da yapımı devam ediyor, kısa sürede hizmete açılacak. Doğayı seven ve koruyan bir belediye olarak her zaman TEMA Vakfı’nın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Kartal Belediyesi olarak tek amacımız geçmişten bizlere miras bırakılan doğayı kirletmeden, bozmadan gelecek nesillere sağlıklı olarak bırakabilmektir. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Desteğimiz bundan sonra da devam edecek.”

Programın sonunda TEMA gönüllüleri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan’a genetiği değiştirilmemiş organik salatalık, domates ve mısır tohumlarından hediye etti.