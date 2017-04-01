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Tolgahan Sayışman ve Bade İşçil’in yer aldığı ‘Eski Sevgili’ filmi vizyonda
Tolgahan Sayışman ve Bade İşçil’in yer aldığı ‘Eski Sevgili’ filmi vizyonda

Başrollerinde Tolgahan Sayışman ve Bade İşçil’in yer aldığı ‘Eski Sevgili’ filminin vizyon tarihi belli oldu. 5 Mayıs’ta seyirciyle buluşacak olan filmde; daha önce 63 defa ayrılıp barışan ve 14 Şubat günü yolları tesadüfen kesişen bir çiftin macera dolu bir günü anlatılıyor.
FİLMİN KONUSU:

Barış ve Feride ilk gençlik yıllarında tanışmıştır. Her ilişki gibi inişler ve çıkışlar yaşar, ayrılıp barışırlar fakat sonunda aşkı kalıcı kılamadıklarını düşünüp severek ayrılırlar. Yıllar sonra, talih bir 14 Şubat Günü’nde onları tekrar karşılaştırır. Karşılıklı ‘yetişkin nezaketi’ ile başlayan yolculuk ikisinin de hayatlarında neyin önemli olduğunu sorgulamalarını sağlar. Tek günde geçen maceraları sırasında birlikte aynı cümleyi sorgularlar;

Aşkı kalıcı kılmanın yolunu kim biliyor?

OYUNCULAR:

Tolgahan Sayışman
Bade İşçil
Ünal Yeter
Sadi Celil Cengiz
Mehmet Ulay
Toygun Ateş
Funda Eskioğlu
Ömer Erişmen
Damla İlerialkan
Nihan Balyalı
Zeki Kavrazlı

YÖNETMEN: Emir Khalilzadeh

SENARİST: Alptekin Öztürk

📆 17 Nisan 2017 Pazartesi 14:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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