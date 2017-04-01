Tolgahan Sayışman ve Bade İşçil’in yer aldığı ‘Eski Sevgili’ filmi vizyonda

Başrollerinde Tolgahan Sayışman ve Bade İşçil’in yer aldığı ‘Eski Sevgili’ filminin vizyon tarihi belli oldu. 5 Mayıs’ta seyirciyle buluşacak olan filmde; daha önce 63 defa ayrılıp barışan ve 14 Şubat günü yolları tesadüfen kesişen bir çiftin macera dolu bir günü anlatılıyor.

FİLMİN KONUSU:

Barış ve Feride ilk gençlik yıllarında tanışmıştır. Her ilişki gibi inişler ve çıkışlar yaşar, ayrılıp barışırlar fakat sonunda aşkı kalıcı kılamadıklarını düşünüp severek ayrılırlar. Yıllar sonra, talih bir 14 Şubat Günü’nde onları tekrar karşılaştırır. Karşılıklı ‘yetişkin nezaketi’ ile başlayan yolculuk ikisinin de hayatlarında neyin önemli olduğunu sorgulamalarını sağlar. Tek günde geçen maceraları sırasında birlikte aynı cümleyi sorgularlar;

Aşkı kalıcı kılmanın yolunu kim biliyor?

OYUNCULAR:

Tolgahan Sayışman

Bade İşçil

Ünal Yeter

Sadi Celil Cengiz

Mehmet Ulay

Toygun Ateş

Funda Eskioğlu

Ömer Erişmen

Damla İlerialkan

Nihan Balyalı

Zeki Kavrazlı

YÖNETMEN: Emir Khalilzadeh

SENARİST: Alptekin Öztürk