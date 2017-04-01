Başkan Altınok Öz Genç Çiftin Nikahını Kıydı

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Cansın Başargil ve Oğuz Kürklü çiftinin nikâhını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

Cevizli Özel Askeri Eğitim Kampı’nda gerçekleşen düğüne Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra; genç çiftin sevenleri ve ailesi katıldı. Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri personeli olan Güzin Uyar’ın kızı Cansın Başargil ve Oğuz Kürklü’nün nikâhını kıyan Başkan Altınok Öz, çiçeği burnunda çifte mutluluklar dileyerek aile cüzdanını takdim etti. Başkan Altınok Öz genç çifte, Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmayan çocuklar yetiştirmeleri temennisinde bulundu.