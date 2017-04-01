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Başkan Altınok Öz Genç Çiftin Nikahını Kıydı
Başkan Altınok Öz Genç Çiftin Nikahını Kıydı

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Cansın Başargil ve Oğuz Kürklü çiftinin nikâhını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

 

Cevizli Özel Askeri Eğitim Kampı’nda gerçekleşen düğüne Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra; genç çiftin sevenleri ve ailesi katıldı. Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri personeli olan Güzin Uyar’ın kızı Cansın Başargil ve Oğuz Kürklü’nün nikâhını kıyan Başkan Altınok Öz, çiçeği burnunda çifte mutluluklar dileyerek aile cüzdanını takdim etti. Başkan Altınok Öz genç çifte,  Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmayan çocuklar yetiştirmeleri temennisinde bulundu.

📆 17 Nisan 2017 Pazartesi 13:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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