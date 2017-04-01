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Maltepeli tiyatrocular İzmir’i fethetti
Maltepeli tiyatrocular İzmir’i fethetti

Maltepe Belediye Tiyatrosu ve Bağımsız Mutluluk Merkezi Tiyatro Atölyesi öğrencileri, İzmir’in Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen, “9. İnadına Tiyatro Festivali”nin açılışında “Barış” isimli oyunuyla sahne aldı.

Anadolu Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın Tiyatro Festivali” seçilen, Ege Bölgesi’nin en büyük tiyatro organizasyonlarından biri olan festivale Antalya, Antakya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, İzmir, Mersin, Uşak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 14 tiyatro ekibi katıldı. Maltepe Belediyesi çalışanlarından oluşan Maltepe Belediye Tiyatrosu da festivale, çok sayıda ekibin içinden seçilerek katıldı.

Renkli görüntüler

Menemen Belediyesi önünden başlayan ve açılış töreninin yapıldığı Menemen Belediyesi Kültür Merkezi’ne kadar devam eden kortej yürüyüşünde, renkli görüntüler yaşandı. Bando takımı eşliğinde yürüyen tiyatro severlerin coşkulu yürüyüşüne, vatandaşlar iş yerleri ve evlerinin balkonlarından alkışlarla destek verdi. Barışın, kardeşliğin ve insanlar arasında sevginin önemine yer veren oyunuyla sahne alan Maltepe Belediye tiyatrosuna, İzmirli tiyatro severler büyük ilgi gösterdi. Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin tarafından, Maltepe Belediye Tiyatrosu’na performans ödülü verildi. Ödülü alan Maltepe Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Kubilay Erdelikara, “Başkanımız Ali Kılıç’ın destekleriyle kurulan ve belediye çalışanlarından oluşan tiyatromuz bir buçuk yıl içinde altı büyük oyunu, bir çocuk oyunu ve üç de sokak oyunu çıkarmıştır. Bu sanıyoruz ki bir rekordur. Bu süreçte prestijli birçok festivale katıldık” dedi.

📆 17 Nisan 2017 Pazartesi 12:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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