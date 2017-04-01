Kartal mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılma talebi CHP’den gelmiş!

Aydın, “YSK’da CHP’nin de temsilcisi olduğunu unutmamak gerekir.

Kartal Belediyesi Ak Partili Meclis Üyesi Yunus Fırat Aydın yaptığı açıklamada; “Yüksek Seçim Kurulu’nun almış olduğu mühürsüz pusula kararı oybirliği ile alınmıştır. YSK’da CHP’nin de temsilcisi olduğunu unutmamak gerekir.

Kartal seçim kurulunda mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılma talebi CHP’den gelmiş ve İlçe seçim Kurulunda da oy birliği ile geçerli kararı verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine…