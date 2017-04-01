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Kartal Gazetesi » Basında Kartal, Belediye, Genel, Manşet, Politika, Sivil Toplum » Kartal mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılma talebi CHP’den gelmiş!
Kartal mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılma talebi CHP’den gelmiş!
Kartal mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılma talebi CHP’den gelmiş!

Aydın, “YSK’da CHP’nin de temsilcisi olduğunu unutmamak gerekir.

Kartal Belediyesi Ak Partili Meclis Üyesi Yunus Fırat Aydın yaptığı açıklamada; “Yüksek Seçim Kurulu’nun almış olduğu mühürsüz pusula kararı oybirliği ile alınmıştır. YSK’da CHP’nin de temsilcisi olduğunu unutmamak gerekir.
Kartal seçim kurulunda mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılma talebi CHP’den gelmiş ve İlçe seçim Kurulunda da oy birliği ile geçerli kararı verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine…

📆 17 Nisan 2017 Pazartesi 12:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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