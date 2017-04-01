Çocuklar Pendik’te festival coşkusu yaşayacak

10 ülkeden küçük konuklar Pendik’e geliyor.Çocuk festivalinde 12. Coşku.Çocuklar, beş gün boyunca Pendik’te festival coşkusu yaşayacak. Pendik Belediyesinin bu yıl 12.sini düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Pendik Çocuk Festivali, Arjantin’den Endonezya’ya 10 ülkeden küçük konukların katılımıyla, 19-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

Pendik’in çeşitli yerlerinde yapılacak kortej yürüyüşleri, ülke performanslarının yer aldığı sahne gösterileri, konserler, animasyonlar, yarışmalar ve bir çok etkinliğin yer alacağı festival, CIOFF (Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Konseyi) işbirliğiyle düzenleniyor. Festival, 19 Nisan’daki Karagöz ve Hacivat sergisi ve sahil alanından kortej yürüyüşü ile başlayacak, 23 Nisan’nda aynı yerde final gösterileriyle sona erecek. Katılacak ülkeler ise şunlar: Romanya, Arnavutluk, KKTC, Makedonya, Arjantin, Endonezya, Azerbaycan, Moldova, Bosna Hersek ve Sırbistan.

yılında sergi ve oyunla Festival’de yer alacak

Festivalin belki de en anlamlı etkinliği Karagöz ve Hacivat “Öğreten Seyirlik Perde” sergisi olacak. Hacivat ile Karagöz’ün Osmanlı topraklarına gelişinin 500.yılı münasebetiyle düzenlenecek sergide hem yerli hem de yabancı konuklar için minik bir gösteri yapılacak. Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’ndeki serginin açılış sonrası özel olarak karartılmış bölümde Hacivat Karagöz oyunu oynanacak.

Türk-Macar dostluk parkının açılışı yapılacak

23 Nisan Uluslararası Pendik Çocuk Festivali kapsamında düzenlenecek bir diğer etkinlik Macaristan Kispest Kardeş Şehir Parkı’nın açılışı olacak. Pendik Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan parkın açılış törenine Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin’in yanı sıra Macar yetkililer ile festival kapsamında Pendik’e gelen yabancı konuklar da katılacak.