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Gündemi referandum belirledi
Gündemi referandum belirledi

Türkiye tarihine damgasını vuran referandum 2 bin 839 habere konu olarak Türkiye gündemini belirledi.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişi ön gören Anayasa değişikliğini oylamak için sandık başına gitti. Sandıktan ’Evet’ sonucu çıktı. Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, referandumun medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in medya araştırmasına göre Türkiye tarihine damgasını vuran referandum bugün 2 bin 839 habere konu olarak Türkiye gündemini belirledi. Referandum konulu haber içerikleri incelendiğinde ise en çok konuşulan liderin Recep Tayyip Erdoğan olduğu saptandı.

 

Araştırmada Anayasa ve Anayasa değişikliği 3 bin 617 haberle konuşulurken, halk oylaması konulu bin 362, cumhurbaşkanlığı sistemi konulu 216, başkanlık konulu 190, sistem ve rejim değişikliğini konu alan 138 haber yapıldığı tespit edildi.

📆 17 Nisan 2017 Pazartesi 11:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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