Kartal’da referandum sonuçları nasıl acaba?

Kartal’da referandum sonuçları nasıl acaba?

“Evet” diyen 132.721 seçmenin oy oranı % 43.52

“Hayır” diyen 172.260 seçmenin oy oranı % 56.48

Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin referandum yapılarak oylandığı 16 Nisan 2017 tarihinde İstanbul genelinde alınan sonuçlarda yüzde 51.40’a karşı 49.60 oranında az bir farkla “Hayır” oyunun önde olması şaşkınlık meydana getirirken ilçeler bazında da hayal kırıklığı oluşturdu.

Kartal İlçesinde durum iç açıcı çıkmadı. Cumhurbaşkanının miting yapmasına rağmen alınan sonuca göre aradaki fark yaklaşık 40.000 civarında bir oy kaybı gözlendi. Kartal’da “Evet” oyu kullanan 132.721 seçmenin oy oranı % 43.52’ye karşın “Hayır” oyu veren 172.260 seçmenin oy oranı % 56.48 çıkması ciddi endişe verici bir durum olarak algılandı.