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Kartal’da referandum sonuçları nasıl acaba?
Kartal’da referandum sonuçları nasıl acaba?

“Evet” diyen 132.721 seçmenin oy oranı % 43.52

“Hayır” diyen 172.260 seçmenin oy oranı % 56.48

 

Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin referandum yapılarak oylandığı 16 Nisan 2017 tarihinde İstanbul genelinde alınan sonuçlarda yüzde 51.40’a karşı 49.60 oranında az bir farkla “Hayır” oyunun önde olması şaşkınlık meydana getirirken ilçeler bazında da hayal kırıklığı oluşturdu.

Kartal İlçesinde durum iç açıcı çıkmadı. Cumhurbaşkanının miting yapmasına rağmen alınan sonuca göre aradaki fark yaklaşık 40.000 civarında bir oy kaybı gözlendi. Kartal’da “Evet” oyu kullanan 132.721 seçmenin oy oranı % 43.52’ye karşın “Hayır” oyu veren 172.260 seçmenin oy oranı % 56.48 çıkması ciddi endişe verici bir durum olarak algılandı.

📆 17 Nisan 2017 Pazartesi 00:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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