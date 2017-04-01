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İstanbul’da ilçelerin referandum sonuçları nasıl?
İstanbul’da ilçelerin referandum sonuçları nasıl?

İşte resmi olmayan kaynaklardan yapılan açıklamalara göre İstanbul’un ilçe ilçe referandum sonuçları

İstanbul’da referandum sonucu ilçelere göre çıkan tablo şöyle oluştu.

İLÇELER                       EVET               HAYIR

ADALAR                          26                     74
ARNAVUTKÖY                67                     33
ATAŞEHİR                       46                     57
AVCILAR                         41                     59
BAĞCILAR                      61                     49
BAHÇELİEVLER             50                     50
BAKIRKÖY                     23                     77
BAŞAKŞEHİR                 54                     46
BAYRAMPAŞA               53                     47
BEŞİKTAŞ                       17                    83
BEYKOZ                          53                    47
BEYLİKDÜZÜ                 41                     59
BEYOĞLU                       50                    50
BÜYÜKÇEKMECE          44                    56
ÇATALCA                       40                    60
ÇEKMEKÖY                    52                    48
ESENLER                        66                   34
ESENYURT                     48                   52
EYÜP                               49                   51
FATİH                              51                  49
GAZİOSMANPAŞA         57                  43
GÜNGÖREN                    54                 46
KADIKÖY                        20                 80
KÂĞITHANE                    54                 46
KARTAL                           43                57
KÜÇÜKÇEKMECE           44                56
MALTEPE                         39                61
PENDİK                            57                43
SANCAKTEPE                 52                48
SARIYER                          42                58
SİLİVRİ                             40                60
SULTANBEYLİ                70                30
SULTANGAZİ                  62                38
ŞİLE                                 51                49
ŞİŞLİ                                29                71
TUZLA                             51                49
ÜMRANİYE                      55               45
ÜSKÜDAR                       47               53
ZEYTİNBURNU               51               49

📆 16 Nisan 2017 Pazar 23:57   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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