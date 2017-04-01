İstanbul’da ilçelerin referandum sonuçları nasıl?

İstanbul’da ilçelerin referandum sonuçları nasıl?

İşte resmi olmayan kaynaklardan yapılan açıklamalara göre İstanbul’un ilçe ilçe referandum sonuçları

İstanbul’da referandum sonucu ilçelere göre çıkan tablo şöyle oluştu.

İLÇELER EVET HAYIR

ADALAR 26 74

ARNAVUTKÖY 67 33

ATAŞEHİR 46 57

AVCILAR 41 59

BAĞCILAR 61 49

BAHÇELİEVLER 50 50

BAKIRKÖY 23 77

BAŞAKŞEHİR 54 46

BAYRAMPAŞA 53 47

BEŞİKTAŞ 17 83

BEYKOZ 53 47

BEYLİKDÜZÜ 41 59

BEYOĞLU 50 50

BÜYÜKÇEKMECE 44 56

ÇATALCA 40 60

ÇEKMEKÖY 52 48

ESENLER 66 34

ESENYURT 48 52

EYÜP 49 51

FATİH 51 49

GAZİOSMANPAŞA 57 43

GÜNGÖREN 54 46

KADIKÖY 20 80

KÂĞITHANE 54 46

KARTAL 43 57

KÜÇÜKÇEKMECE 44 56

MALTEPE 39 61

PENDİK 57 43

SANCAKTEPE 52 48

SARIYER 42 58

SİLİVRİ 40 60

SULTANBEYLİ 70 30

SULTANGAZİ 62 38

ŞİLE 51 49

ŞİŞLİ 29 71

TUZLA 51 49

ÜMRANİYE 55 45

ÜSKÜDAR 47 53

ZEYTİNBURNU 51 49