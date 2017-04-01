İstanbul’da ilçelerin referandum sonuçları nasıl?

İşte resmi olmayan kaynaklardan yapılan açıklamalara göre İstanbul’un ilçe ilçe referandum sonuçları
İstanbul’da referandum sonucu ilçelere göre çıkan tablo şöyle oluştu.
İLÇELER EVET HAYIR
ADALAR 26 74
ARNAVUTKÖY 67 33
ATAŞEHİR 46 57
AVCILAR 41 59
BAĞCILAR 61 49
BAHÇELİEVLER 50 50
BAKIRKÖY 23 77
BAŞAKŞEHİR 54 46
BAYRAMPAŞA 53 47
BEŞİKTAŞ 17 83
BEYKOZ 53 47
BEYLİKDÜZÜ 41 59
BEYOĞLU 50 50
BÜYÜKÇEKMECE 44 56
ÇATALCA 40 60
ÇEKMEKÖY 52 48
ESENLER 66 34
ESENYURT 48 52
EYÜP 49 51
FATİH 51 49
GAZİOSMANPAŞA 57 43
GÜNGÖREN 54 46
KADIKÖY 20 80
KÂĞITHANE 54 46
KARTAL 43 57
KÜÇÜKÇEKMECE 44 56
MALTEPE 39 61
PENDİK 57 43
SANCAKTEPE 52 48
SARIYER 42 58
SİLİVRİ 40 60
SULTANBEYLİ 70 30
SULTANGAZİ 62 38
ŞİLE 51 49
ŞİŞLİ 29 71
TUZLA 51 49
ÜMRANİYE 55 45
ÜSKÜDAR 47 53
ZEYTİNBURNU 51 49
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld. (S)
|34
|19
|11
|4
|50
|21
|+29
|68
|2017-18 2. Lig
|2
|Ankara Demirspor (A)
|34
|16
|13
|5
|53
|34
|+19
|61
|Play-off
|3
|Altay (A)
|34
|16
|12
|6
|61
|40
|+21
|60
|4
|Kocaelispor
|34
|15
|12
|7
|53
|34
|+19
|57
|5
|Çorum Bld.
|34
|15
|10
|9
|44
|27
|+17
|55
|6
|Gölcükspor
|34
|14
|11
|9
|42
|38
|+4
|53
|7
|Kızılcabölükspor
|35
|12
|13
|10
|40
|36
|+4
|49
|8
|Van Bş. Bld.
|35
|12
|12
|11
|35
|38
|−3
|48
|9
|24 Erzincanspor
|34
|12
|11
|11
|40
|33
|+7
|47
|10
|Kozan Bld.
|34
|11
|12
|11
|40
|41
|−1
|45
|11
|Bayburt GÖİ
|34
|11
|11
|12
|39
|36
|+3
|44
|12
|Erzin Bld.
|34
|10
|9
|15
|35
|50
|−15
|39
|13
|Tekirdağspor
|34
|9
|11
|14
|32
|46
|−14
|38
|14
|Beylerbeyi
|34
|9
|10
|15
|45
|51
|−6
|37
|15
|Karacabey Birlikspor
|34
|9
|9
|16
|58
|61
|−3
|36
|16
|Cizrespor
|34
|8
|12
|14
|26
|42
|−16
|36
|2017-18 BAL
|17
|Kartalspor
|34
|10
|5
|19
|30
|45
|−15
|35
|18
|Kütahyaspor
|34
|8
|11
|15
|37
|60
|−23
|35
|19
|Manavgatspor (D)
|34
|4
|13
|17
|25
|52
|−27
|25
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