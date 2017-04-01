Ben bu sonuca çok şaşırmadım! Ülkemize milletimize hayırlı olsun…

Ben bu sonuca çok şaşırmadım! Ülkemize milletimize hayırlı olsun…

Çünkü “Evet” veya “Hayır” demenin ne anlama geldiğini bilenler biliyor ama bilmeyen yani kararsızlar dediğimiz kesim inanınki neye evet neye hayır diyeceğinden emin değildi.

Zira referandum süresi boyunca tam anlamıyla halka anlatılamadı, ve bu kararsızları etkileyecek yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında hayırcı cephenin öyle aykırı söylemleri oldu ki, duyanlar kesinlikle “bildiğimiz devlet yapısından ödün vermeden yeni sisteme karşı durmalıyız” diyerek yüksek sesle hayır derken, evet cephesi ise şayet, Recep Tayyip Erdoğan “Evet” diyorsa doğrudur” diyerek sandığa gidip tercihini yaptı.

Yani bugün bu saat itibariyle % 51.40 oranında “Evet” diyenler, tamamen Recep Tayyip Erdoğan için oy vermiştir, zira biliyor ve inanıyor ki Erdoğan Türk milletini muasır medeniyetler seviyesine taşımak için hayatını ortaya koymuş bir liderdir.

Bugün “Evet” diyenler hayır diyenlerinde geleceğini oylamış oldular. Bugün “Hayır” diyenler Erdoğan’ı istemeyebilirler, sevmeyebilirler ama şu çok açıkça bilinmelidir ki Türkiye’nin gelişmesini büyümesini asla istemeyen emperyalistler gelişen bir Türkiye’nin başında hangi lider olursa olsun onlar için istenmeyen adam durumundadır. Lütfen bunun farkında olalım. Sadece onlardan emir ve talimat alan liderlerden memnun olurlar, bunun aksini iddia eden varmı?

Çünkü “Evet” demek Türk Milleti için o kadar önemli muhteviyatlar içeriyor ki;

-Taa yüz yıl öncesinden emperyalist sömürgeci devletler tarafından defteri dürülmüş güçlü bir cihan devleti olan Osmanlı Devletini düştüğü yerden ayağa kaldırmak gibi bir yeniden dirilişin işaret fişeği ateşlenmiştir. Atasözünde belirtildiği gibi yiğit düştüğü yerden kalkacaksa, bu iş ancak dert edinen liderlerle olur, Onun için Başkan Recep Tayyip Erdoğan…

-Taa 1918 yıllarında bu milleti köşeye sıkıştırarak tabiri caizse ümüğünü sıkarak aleyhimize zorla yaptırılan anlaşmalar diktaların biteceği 2018 yılı o kadar önem arz ediyorki; Osmanlı arşivleri (Asılsız iddialar), Lozan Antlaşması ( Kanal İstanbul) ben leb… diyeyim siz leblebiyi anlarsınız, bu iş ancak konulara hakim liderlerle olur, Onun için Başkan Recep Tayyip Erdoğan…

-Gelişen bir ülke konumuna gelmiş olan Türkiye’ye aleni düşmanlık yapan açık savaş ilan eden Avrupa ülkeleri, Amerika, İngiltere İsrail gibi ülkelere anladığı dilden cevap verebilmek için ve şuan en güçlü 2 veya 3 liderler arasında kabul edilen dünya lideri olduğu için Başkan Recep Tayyip Erdoğan…

– İslam coğrafyasının mazlum insanların en çok güvendiği güçlü lider olduğu için Başkan Recep Tayyip Erdoğan…

– Güçlenen Türkiye istemedikleri için ülkemize milletimize top yekün saldırıya geçen haçlı – Siyonist düşman cephesinin tartışmasız korkulu rüyası olduğu için Başkan Recep Tayyip Erdoğan…

İşin özeti halk oyuna sunulan yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi az bir farkla da olsa kabul edilmiştir. Şimdi ülke yönetiminde görev almak için her Türk vatandaşı kendini en iyi şekilde hazırlamalıdır. Ak Parti kendi teşkilatını gözden geçirmeli, kripto FETÖ bağlantılı elemanları mutlaka en kısa zamanda ayıklamalı, MHP’de teşkilatlarda iyileştirmeye giderek ülke yönetimine talip olacak kadroları yetiştirmeli ve hazırlıklarını ivedilikle yapmalıdır. Bir gerçek var ki ülkücü camia bu ülkenin milletin hayat sigortasıdır. Ak Partinin ülke yönetimindeki devlet tecrübesiyle Milliyetçi Hareket Partililerin güven veren vatan sevgisi birlikte olduğunda gelecekte daha güçlü sağlam bir Türkiye olacağından hiç şüphem yok.

Yazımın sonunu sosyal medyada Serkan Kuzu adındaki bir arkadaşın paylaştığı cümleyle bitiriyorum; “Müslüman kazanınca şımarmaz, kaybedince sarsılmaz. Sevincini havai fişek atarak değil, şükür secdesi yaparak izhar eder”

Referandum sonucu vatanımıza, milletimize hayırlı olsun…

Allah İslam alemine birlik beraberlik güç versin.