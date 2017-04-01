İstanbul Bosch Servisi Hizmeti Almanın Detayları

Uzman olan İstanbul Bosch servisi Bosch markalı ürünlere satış öncesi ve satış sonrasında siz değerli müşterilerimize hizmetler sunmaktadır. Servis hizmetlerimiz sürekli olarak profesyonel eğitime tabi tutulan kadro tarafından kısa bir süre içerisinde ve kaliteli bir biçimde müşteri memnuniyetini ilke edinerek gerçekleştirir. Bosch, pek çok servis noktası ile montaj, bakım ve onarım hizmetleri ile sizlerin hizmetindedir. Güvenilir olma ve müşteri memnuniyetini hedefleyen bir anlayışa sahip olan bizler kendi bünyemizde oluşturduğumuz mobil servis ağı ile birlikte müşterilerimize en kaliteli ve en hızlı servis hizmeti sunmayı vaat ediyoruz.

Bostancı bosh servisi merkezden bilgisayar denetimli olarak, alanında uzman olan teknikerler ile özel geliştirilmiş yazılımlar ile online şeklinde takip edilerek sizlerin yararına sunulmuştur. Servis randevuları müşterilerin evde servis beklemek problemini ortadan kaldırmak için kısa bir zamanda meydana getirilmektedir. Cihazınızın daha iyi bir duruma getirmek için ve görüntüsünü korumak için servis yöntemi en güvenilir yoldur. Cihazlarınızı ve eşyalarınızı daha uzun bir süre kullanmak için eğer ki bakım gerekiyorsa, düzenli olarak bakımını yaptırmalısınız.

Bulgurlu bosh servisi olarak servis organizasyon bölümü tarafından; servis teknikeri siz değerli müşterilerimizin vermiş olduğu adrese ulaşmadan evvel, sizleri arayarak uygun olup olmadığı öğrenilir daha sonra da eğer müsaitseniz ve evde reşit bir kişinin hazır bulunması halinde servis hizmeti verilir. Servis teknikerleri araçlarında yer alan yedek parça, takım ve ölçü aletleri ile eşyanızın yerinde bakım ve onarım işlemini gerçekleştirir. Eğer ki arayarak vakit kaybetmek istemiyorum derseniz, online hizmetimizden de faydalanarak, kayıt işleminizi yaptırabilirsiniz. Eğer bizlerden hizmet almak ve cihazlarınızın daha uzun ömürlü ve verimli çalışmasını istiyorsanız, bizlere ulaşabilir ve hizmet talebinde bulunabilirsiniz.