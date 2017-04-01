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Kartal Ak Partililerin Yusuf abisi vefat etti
Kartal Ak Partililerin Yusuf abisi vefat etti

Ak Parti Soğanlık Mahalle birim Başkanı Yusuf Suha Önal gece saatlerinde geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Beyin kanamasında dolayı hayatını kaybettiği açıklandı. Referandum çalışmaları kapsamında Soğanlık mahallesinde bayraklama çalışması yaparken bir aracın çarpması sonucu başından ağır şekilde yaralanan Ak Parti Soğanlık Gümüşpınar Mahalle Başkanı Yusuf Süha Önal yatmakta olduğu Kartal Lütfü Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi yoğum bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını yitirdiği bildirildi.

Ak Parti Kartal Gümüşpınar Mahalle Başkanı, dava adamı, Yusuf Suha Önal’ın cenazesi Erzurum’da defnedileceği bildirildi. Mekanı Cennet olsun.

📆 15 Nisan 2017 Cumartesi 10:36   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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