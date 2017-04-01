Kartal Ak Partililerin Yusuf abisi vefat etti

Ak Parti Soğanlık Mahalle birim Başkanı Yusuf Suha Önal gece saatlerinde geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Beyin kanamasında dolayı hayatını kaybettiği açıklandı. Referandum çalışmaları kapsamında Soğanlık mahallesinde bayraklama çalışması yaparken bir aracın çarpması sonucu başından ağır şekilde yaralanan Ak Parti Soğanlık Gümüşpınar Mahalle Başkanı Yusuf Süha Önal yatmakta olduğu Kartal Lütfü Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi yoğum bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını yitirdiği bildirildi.

Ak Parti Kartal Gümüşpınar Mahalle Başkanı, dava adamı, Yusuf Suha Önal’ın cenazesi Erzurum’da defnedileceği bildirildi. Mekanı Cennet olsun.