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Saadettin hocayla Kartalspor, Sancaktepespor’u yenerek galibiyet aldı
Saadettin hocayla Kartalspor, Sancaktepespor’u yenerek galibiyet aldı

Küme düşme potasından en kısa zamanda kurtulmak isteyen Kartalspor sahasında lider Sancaktepe Belediyespor’u konuk etti. Oldukça zorlu geçen mücadele sonunda Kartalspor karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrılarak mücadelesini son haftalara taşıdı.

Teknik direktör Saadettin Demirtaş, Osman Şimşek, Ender Kaya, Ozan Solak, Emrah Taysi, Sait Ulucan, Zafer Çuvalcı, Burak Yılmaz, Onur Acar, Yasin Şahan, Safa Serbest, Mustafa Şeker, Dündar Denizhan, Tahsin Hacımustafaoğlu, Görkem Güven, Yusuf Ocak, Recep Yaşar, Aytek Öktem ve Baran Basut’a on sekiz kişilik kadroda yer verirken ilk onbirde ise kalede Osman Şimşek, savunmada Ozan Solak, Emrah Taysi, Sait Ulucan, Tahsin Hacımustafaoğlu, önlerinde Mustafa Şeker, Zafer Çuvalcı, orta sahada Burak Yılmaz, Dündar Denizhan, Yasin Şahan ve ileri uçta da Recep Yaşar’a görev verdi.

Kartal stadyumunda saat 15:00’da başlayan karşılaşmayı Uşak bölgesi hakemlerimizden Veli Karakaya yönetirken yardımcılıklarını Erdem Gökalp ve Mehmet Öztan üstlendi. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Ercan Aydın görev aldı.

Kartalspor maça bordo forma, bordo şort ve bordo konç ile çıkarken kaleci Osman Şimşek turuncu forma giydi. Rakip Sancaktepe Belediyespor ise beyaz forma beyaz şort ve beyaz konç ile çıktı. Sancaktepe kalecisi Mehmet Doğan ise siyah formayı tercih etti.

Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen para atışı sonucu Sancaktepe Belediyespor takım kaptanı Süleyman Olgun kale seçimini yaparken karşılaşmaya Kartalspor başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda skoru değiştirecek golü bulamayınca devre arasına 0-0 beraberlikle gidildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına konuk takım Sancaktepe Belediyespor başladı.

60.dakikada orta sahada topla buluşan Sancaktepe Belediyespor takım kaptanı Süleyman Olgun, bekletmeden savunma arkasına koşu yapan İlker Avşar’a pasını attı, İlker topla birlikte ceza sahasının sağından içeri girdi Emrah Taysi’den kurtuldu, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

77.dakikada Kartalspor skora denge getiren golü buldu. Kaleci Osman Şimşek ofsayttan doğan endirekt serbest vuruşu uzun kullandı, rakip ceza sahası önünde Sancaktepe Belediyespor’dan Erdinç Kedikli çıktığı hava topunda Aytek Öktem’e faul yapınca karşılaşmanın hakemi Veli Karakaya serbest vuruşa hükmetti.

Atışı kullanmak üzere topun başına Görkem Güven geçerken Sancaktepe Belediyespor kalecisi dört kişilik baraj oluşturdu. Baraja Kartalspor’dan Recep Yaşar’da geçerken Görkem çok şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

Galibiyet golü 90+6. dakikada geldi. Kaleci Osman Şimşek rakip ceza sahasına doğru uzun bir top attı, savunmayı bırakıp hücuma desteğe giden Emrah Taysi ceza sahası önünde kafayla topu içeri gönderdi, o noktada ilk golün sahibi Görkem Güven topu kontrol etmek isterken Sancaktepe Belediyespor’dan Caner Solmaz Görkem’i düşürünce karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

Penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Recep Yaşar, top ve kaleciyi ayrı köşelere yollayarak üç puanı Kartalspor hanesini yazdıran isim oldu. 2-1

Golden sonra karşılaşma sona ererken Kartalspor şansını son iki haftaya taşımış oldu. Rakip Sancaktepe Belediyespor ise, en yakın rakipleri puan kaybedince mağlup olmasına rağmen 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Kartalspor önümüzdeki hafta deplasmanda Beylerbeyispor’la ligdeki kaderini belirleyecek çok önemli bir müsabakaya çıkacak.

📆 15 Nisan 2017 Cumartesi 10:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 34 19 11 4 50 21 +29 68 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 34 16 13 5 53 34 +19 61 Play-off
3 Altay (A) 34 16 12 6 61 40 +21 60
4 Kocaelispor 34 15 12 7 53 34 +19 57
5 Çorum Bld. 34 15 10 9 44 27 +17 55
6 Gölcükspor 34 14 11 9 42 38 +4 53
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 Van Bş. Bld. 35 12 12 11 35 38 −3 48
9 24 Erzincanspor 34 12 11 11 40 33 +7 47
10 Kozan Bld. 34 11 12 11 40 41 −1 45
11 Bayburt GÖİ 34 11 11 12 39 36 +3 44
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 34 9 11 14 32 46 −14 38
14 Beylerbeyi 34 9 10 15 45 51 −6 37
15 Karacabey Birlikspor 34 9 9 16 58 61 −3 36
16 Cizrespor 34 8 12 14 26 42 −16 36 2017-18 BAL
17 Kartalspor 34 10 5 19 30 45 −15 35
18 Kütahyaspor 34 8 11 15 37 60 −23 35
19 Manavgatspor (D) 34 4 13 17 25 52 −27 25

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