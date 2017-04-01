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Ahmet Şimşekli öğrenciler okumaya dikkat çektiler
Ahmet Şimşekli öğrenciler okumaya dikkat çektiler

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi 9. ve 10. Sınıf öğrencileri, 53. Kütüphanecilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kartal Meydanındaki Neyzen Tevfik heykelinin yanında oluşturulan bölümde kitap okudular. Etkinliği izleyen vatandaşlar, öğrencilerin bu davranışını takdirle karşıladılar.

Edebiyat öğretmenleri Abdülkerim Seferoğlu ve Ayşe Seferoğlu rehberliğinde “İnsan Her Yerde Okur” sloganıyla düzenlenen kitap okuma etkinliğine katılan Kütüphanecilik ve Kitapseverler Kulübü öğrencileri, kitap okumaya dikkat çekmek amacıyla çevreden geçen vatandaşlarla röportajlar da yaptılar ve aldıkları yanıtları renkli kartonlara yazarak meydana kurdukları panolarda sergilediler. Bununla da yetinmeyen öğrenciler, kendilerini izleyen vatandaşlara kitap okumalarını önerdiler.

“Bu etkinliği 3 yıldır düzenliyoruz.”

Kitap okumaya dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinlik planladıklarını belirten Edebiyat Öğretmeni Abdülkerim Seferoğlu, “Kulüp olarak amacımız hem kitabı sevdirmek, hem de kitap okuma farkındalığı yaratmaktır. Öğrencilerimiz 3 yıldır düzenlediğimiz bu etkinlik sayesinde çevrelerine örnek oluyorlar.” dedi.

📆 14 Nisan 2017 Cuma 17:29   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 33 19 11 3 49 19 +30 68 2017-18 2. Lig
2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

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