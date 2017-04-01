Başkan Altınok Öz Personeliyle Yemek Yedi

Adana yöresine ait ikramların yer aldığı yemekte, aşçıların ve görevlilerin yöresel kıyafet giymeleri dikkat çekti. Başkan Altınok Öz, yemek boyunca belediye çalışanlarıyla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Kartal Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu belirten Başkan Altınok Öz, Kartal halkına yönelik hizmetlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld. (X)
|33
|19
|11
|3
|49
|19
|+30
|68
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay (X)
|33
|16
|12
|5
|59
|36
|+23
|60
|Play-off
|3
|Ankara Demirspor
|33
|15
|13
|5
|52
|34
|+18
|58
|4
|Kocaelispor
|33
|15
|12
|6
|53
|32
|+21
|57
|5
|Çorum Bld.
|33
|15
|9
|9
|44
|27
|+17
|54
|6
|Gölcükspor
|33
|13
|11
|9
|38
|36
|+2
|50
|7
|Kızılcabölükspor
|34
|12
|12
|10
|40
|36
|+4
|48
|8
|Van Bş. Bld.
|34
|12
|11
|11
|34
|37
|−3
|47
|9
|24 Erzincanspor
|33
|11
|11
|11
|38
|32
|+6
|44
|10
|Bayburt GÖİ
|33
|11
|11
|11
|38
|34
|+4
|44
|11
|Kozan Bld.
|33
|10
|12
|11
|36
|39
|−3
|42
|12
|Erzin Bld.
|34
|10
|9
|15
|35
|50
|−15
|39
|13
|Tekirdağspor
|33
|9
|11
|13
|31
|44
|−13
|38
|14
|Karacabey Birlikspor
|33
|9
|9
|15
|56
|57
|−1
|36
|15
|Cizrespor
|33
|8
|11
|14
|25
|41
|−16
|35
|16
|Beylerbeyi
|33
|8
|10
|15
|43
|51
|−8
|34
|2017-18 BAL
|17
|Kartalspor
|33
|9
|5
|19
|28
|44
|−16
|32
|18
|Kütahyaspor
|33
|7
|11
|15
|35
|59
|−24
|32
|19
|Manavgatspor (D)
|33
|4
|13
|16
|25
|51
|−26
|25
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