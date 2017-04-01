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Kartal Gazetesi » Belediye » Başkan Altınok Öz Personeliyle Yemek Yedi
Başkan Altınok Öz Personeliyle Yemek Yedi
Başkan Altınok Öz Personeliyle Yemek Yedi

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kartal Belediyesi personeliyle birlikte yemek yiyerek sohbet etti.

 

Adana yöresine ait ikramların yer aldığı yemekte, aşçıların ve görevlilerin yöresel kıyafet giymeleri dikkat çekti. Başkan Altınok Öz, yemek boyunca belediye çalışanlarıyla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Kartal Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu belirten Başkan Altınok Öz, Kartal halkına yönelik hizmetlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

📆 14 Nisan 2017 Cuma 15:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 33 19 11 3 49 19 +30 68 2017-18 2. Lig
2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

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