Başkan Altınok Öz Personeliyle Yemek Yedi

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kartal Belediyesi personeliyle birlikte yemek yiyerek sohbet etti.

Adana yöresine ait ikramların yer aldığı yemekte, aşçıların ve görevlilerin yöresel kıyafet giymeleri dikkat çekti. Başkan Altınok Öz, yemek boyunca belediye çalışanlarıyla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Kartal Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu belirten Başkan Altınok Öz, Kartal halkına yönelik hizmetlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.