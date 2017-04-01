Görme engelliler için engelsiz oy pusulası

Görme engelli vatandaşlar,16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan referandumda Türkiye’de ilk defa yanlarında refakatçi olmadan tek başlarına oy kullanabilecek. Hazırlanan erişilebilir oy pusulasıyla görme engelliller tek başlarına oy kullanabilecek. Görme engelli vatandaşların seçmen gizliliğinin sağlanması adına yapılan çalışmanın tanıtımı Eyüp’te gerçekleştirildi.

Engelsiz Erişim Derneği tarafından görme engelli seçmenlerin tek başlarına oy kullanması için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından Eyüp Belediyesi Meclis Salonu’nda “Erişilebilir oy pusulası” adı verilen şablonun tanıtımını yapıldı. Tanıtım toplantısına, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Engelsiz Erişim Derneği üyesi Mustafa Tezcan, çok sayıda görme engelli vatandaşlar katıldı. Toplantıda görme engelli vatandaşların 16 Nisan referandumunda ilk kez kullanacakları Erişilebilir Oy Pusulası’nın nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak anlatıldı. Öncelikle görme engelli vatandaşların oy kullanabilmek için kendilerine önceden dağıtılan “Erişilebilir oy pusulası” adı verilen şablonlarını seçim günüde yanlarında getirmeleri gerektiği belirtildi. Ardından tek başlarına Yüksek Seçim Kurulu’nun da onayıyla hazırlanan şablonlarla şablonun açılış yönüne göre yerleştirilen evet ve hayır seçeneklerinin bulunduğu kağıt yerleştirildi. Bu şekilde oy kabinine giden görme engelli vatandaşın, tek başına oyunu gizli bir şekilde kullanması sağlandı. Toplantıya katılan görme engelli vatandaşlar çalışmadan ötürü memnuniyetlerini dile getirirken 16 Nisan’da tek başlarına ilk defa oy kullanacak olmanın sevincini yaşadılar.

“İstedikleri şekilde oy kullanmalarını sağlayacak bir sistem oluşturuldu”

Görme engelli vatandaşların seçmen gizliliğinin sağlanması adına çalışmanın çok önemli ve anlamlı olduğuna dikkat çeken Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Seçmenin bizzat oyunu kullanması, oyunu kullandığı takdirde onun gizli kalması çok esaslı bir prensip. Dolayısıyla da görme engelli vatandaşlarımızı oyumuzu biz kendimiz kullanalım, vasıtasız, aracısız, yardım almadan ve oy gizli kalsın istiyorlardı. Bu anlamda şablon oluşturuldu, şablon ve pusula istedikleri şekilde oy kullanmalarını sağlayacak bir sistem oluşturuldu. Seçim günüde ayrıca 7 tane aracımızla engelli vatandaşlarımızın oy kullanma mahaline götürüp getirme noktasında ayrıca hizmet vereceğiz” dedi.

“Engelsiz Erişim Derneği olarak bunları ilgili kişilere ulaştırdık”

Tüm vatandaşların oy gizliliğinin sağlandığı gibi görme engelliler için de bu çalışmanın kabul edilmesinin önemli bir şey olduğunu söyleyen Engelsiz Erişim Derneği üyesi Mustafa Tezcan, “Seçimde kendi başımıza oyumuzu kullanmamıza yönelik şablonu Yüksek Seçim Kurulu kabul etti. Bu yüzden ayrıca bir mutluyuz. Topladığımız adreslere 450 şahıs 54 kurum olmak üzere Boğaziçi Üniversitesi gönüllü öğrencileri bir araya gelerek paketledi. Engelsiz Erişim Derneği olarak bunları ilgili kişilere ulaştırdık.

“Yıllardır çok zorluğunu çekiyoruz”

Yanlarında biri olmadan oy kullanmayı uzun zamandır istediklerini ve 16 Nisan referandumunda yanında biri olmadan oy kullanacağı için çok mutlu olduğunu ifade eden Ahmet Kabalak, “Yıllardır çok zorluğunu çekiyoruz oy kullanma anlamında sandık başında baya zorluklarla karşılaşıyorduk. Bu sene arkadaşlarımız Engelsiz Erişim Derneği çalışanları bu şablon üzerine çok çalışmalar yaptılar. Biz görme engelliler olarak bu yıl referandumda oyumuzu bu şekilde kullanacağız. Bir refakatçiye ihtiyaç duymadan kendi başımıza raya gittiğimiz zaman oyumuz kullanabileceğiz” dedi.

Eyüp Belediyesi, vatandaşların kendilerini dağıtılan pusulaları kaybetmesi ya da yanında getirmeme ihtimaline karşı çok sayıda şablonu da vatandaş için hazır bulunduracak. Ayrıca Eyüp Belediyesi oy kullanmak isteyen engelli vatandaşları oy kullanacakları yerlere tahsis edilen araçlarla götürecek. Vatandaşlar, 444 3 000 numaralı telefondan arayarak, araç talebinde bulunabilecekler. Toplantı sonunda görme engelli Milli sporcu Ramazan Kunduz, Başkan Remzi Aydın’a, milli takım forması hediye etti.