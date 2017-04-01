Başkan Altınok Öz Afyonkarahisarlı Vatandaşlarla Buluştu

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kartal’da yaşayan Afyonkarahisarlı vatandaşlarla bir araya geldi.

İstanbul Afyonkarahisarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği (İSTAFDER) tarafından düzenlenen etkinliğe, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Afyonkarahisarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Naci Büyür ile çok sayıda birim müdürü, meclis üyesi ve vatandaşlar katıldı.

“Başkanlık Sisteminde 1 Mart Tezkeresi Meclisten Geçerdi”

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin geleceğine dair şahsi anlamda ciddi endişeler taşıdığını söyledi. Amerika’nın Irak’a girdiği yıllarda Türkiye’de 1 Mart tezkeresinin meclis sayesinde durdurulduğunu hatırlatan Başkan Altınok Öz, 16 Nisan’da oylanacak olan Başkanlık sisteminde meclisin denetleme özelliğinin elinden alınacağını kaydetti.

“Kullandığımız binaların bile sigortası var”

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, konuşmasının devamında, demokrasilerde denetleme sisteminin önemine dikkat çekerek, “Kullandığımız binalarda bile sigorta var. Ne için var o sigorta? Herhangi bir tehlike anında kaçak olursa devre atsın diye. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin sigortası olmaz mı? Osmanlı’da da padişahtan sonra sadrazam gelir. Osmanlı Osmanlı diyenler şimdi neden Başbakanlığı kaldırmak istiyor?” şeklinde konuştu.