Neredesiniz Sayın Şadi Başkan ve Kenan Başkan!..

Biraz takdir teşekkür ve biraz da sitem ediyorum…

Dün yani İbrahim Erkal’in beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldığı haberi üzerine hepimizde yaşanan şok haliyle hastane koridorları ve bahçesinde saatlerce umutlu bekleyiş sürdürürken dikkatimi çeken bazı detayları paylaşmak istiyorum. Suha Dengizek Suat Önal Abiş Hopikoğlu Fikret Erkaya Yavuz Hancı Şakir Bozan gibi ismini yazamadığım çok sayıda hemşerilerimiz Erkal ailesini bir an olsun yalnız bırakmayanlar arasındaki isimlerden bir kaçı.

Hele bir Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün sabahın ilk saatlerinden beri hastanede ne ihtiyaç varsa karşılamak için gösterdikleri gayretleri takdire şayandır. Ve bu iki belediye başkanı CHP li… Bizim Ak Partili olup Hemde Erzurumlu Belediye Başkanlarımız da var ama hala teşrif etmiş değiller. Referandum programlarının yoğunluğundan zaman yok herhalde.

Erzurumlular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakffı Başkanı Suha Dengizek’te Erzurum’lu Belediye Başkanlarına sitem etti.

Dengizek, “Sadece Erzurum’lu değil ülkenin her yerinden gelen İbrahim Erkal sevenleri hastanede nöbetteler ama…,,

İstanbul’da Erzurum’lu Belediye Başkanları kaç tane ki;

Tuzla ve Pendik Beşiktaş’a çok uzak değil, hem uzak olsa bile Erzurum’un en ünlü ses sanatçısı olan İbrahim Erkal’in bu hayati tehlikesi olan ecelle pençeleştiği günlerde neredesiniz Sayın Şadi Yazıcı ve Salih Kenan Şahin Başkanlar. Bugün gelmeyeceksiniz ailesinin sevenlerinin yanında olmayacaksınız da ne zaman olacaksınız.