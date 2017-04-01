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Neredesiniz Sayın Şadi Başkan ve Kenan Başkan!..
Neredesiniz Sayın Şadi Başkan ve Kenan Başkan!..

Biraz takdir teşekkür ve biraz da sitem ediyorum…

Dün yani İbrahim Erkal’in beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldığı haberi üzerine hepimizde yaşanan şok haliyle hastane koridorları ve bahçesinde saatlerce umutlu bekleyiş sürdürürken dikkatimi çeken bazı detayları paylaşmak istiyorum. Suha Dengizek Suat Önal Abiş Hopikoğlu Fikret Erkaya Yavuz Hancı Şakir Bozan gibi ismini yazamadığım çok sayıda hemşerilerimiz Erkal ailesini bir an olsun yalnız bırakmayanlar arasındaki isimlerden bir kaçı.

Hele bir Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün sabahın ilk saatlerinden beri hastanede ne ihtiyaç varsa karşılamak için gösterdikleri gayretleri takdire şayandır. Ve bu iki belediye başkanı CHP li… Bizim Ak Partili olup Hemde Erzurumlu Belediye Başkanlarımız da var ama hala teşrif etmiş değiller. Referandum programlarının yoğunluğundan zaman yok herhalde.

Erzurumlular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakffı Başkanı Suha Dengizek’te Erzurum’lu Belediye Başkanlarına sitem etti.

Dengizek, “Sadece Erzurum’lu değil ülkenin her yerinden gelen İbrahim Erkal sevenleri hastanede nöbetteler ama…,,

İstanbul’da Erzurum’lu Belediye Başkanları kaç tane ki;

Tuzla ve Pendik Beşiktaş’a çok uzak değil, hem uzak olsa bile Erzurum’un en ünlü ses sanatçısı olan İbrahim Erkal’in bu hayati tehlikesi olan ecelle pençeleştiği günlerde neredesiniz Sayın Şadi Yazıcı ve Salih Kenan Şahin Başkanlar. Bugün gelmeyeceksiniz ailesinin sevenlerinin yanında olmayacaksınız da ne zaman olacaksınız.

📆 13 Nisan 2017 Perşembe 18:03   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 33 19 11 3 49 19 +30 68 2017-18 2. Lig
2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

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