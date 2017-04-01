17 NİSAN SABAHI

Bizler, evetçi, hayırcı diye birbirimize düşmüşken ABD, Rusya ve Batı binlerce kilometre uzaktan gelmiş altımızı oymaktalar.

Ve ne yazık ki bizler de üzerimize oynanan oyunu, asıl düşmanları ve hıyaneti görmek, düşmanlara, hainlere karşı güç birliği yapmak yerine evet, hayır ve birbirimizi suçlama derdine düşmüşüz.

Referandum tabi ki ülkemiz ve geleceğimiz için çok önemli fakat yarın sonuç ne olursa olsun, birlikte yaşayacağımıza göre, bugün saygı ve sevgi ile birbirimize sarılmamız, kırmadan, incitmeden bu süreci atlatmamız gerekir.

17 Nisan sabahına farklı oylar vermiş olarak uyanacağız ama fırınımız, kasabımız, manavımız, berberimiz, doktorumuz, okulumuz, camimiz, benzincimiz ve en önemlisi dostluklarımız aynı olacak, aynı kalacak ve her zaman ki gibi birbirimize günaydın diyecek, birbirimize sarılacağız.

Bizim ne gidecek başka bir yerimiz var ne de birbirimizden başka kimsemiz. İşte bu sebeple dış mihrakların fırsat bu fırsat diyerek bizleri, şimdi de, evetçi ve hayırcı diye bölmelerine, aramıza husumet sokmalarına asla izin vermemeliyiz.

Ve de her kim vatanını, milletini, devletini seviyor, iyiliğini ve bekasını istiyorsa mutlaka sandığa gitmeli, evet veya hayır fark etmez, oyunu kendi bildiği, inandığı doğru üzerine kullanmalıdır. Demokrasi budur ve milletin çoğunluğu neyi istiyorsa doğru olan odur.