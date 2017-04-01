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Kartal Gazetesi » Yazarlar » 17 NİSAN SABAHI
Ahmet Berhan Yılmaz
17 NİSAN SABAHI

Bizler, evetçi, hayırcı diye birbirimize düşmüşken ABD, Rusya ve Batı binlerce kilometre uzaktan gelmiş altımızı oymaktalar.

Ve ne yazık ki bizler de üzerimize oynanan oyunu, asıl düşmanları ve hıyaneti görmek, düşmanlara, hainlere karşı güç birliği yapmak yerine evet, hayır ve birbirimizi suçlama derdine düşmüşüz.

Referandum tabi ki ülkemiz ve geleceğimiz için çok önemli fakat yarın sonuç ne olursa olsun, birlikte yaşayacağımıza göre, bugün saygı ve sevgi ile birbirimize sarılmamız, kırmadan, incitmeden bu süreci atlatmamız gerekir.

17 Nisan sabahına farklı oylar vermiş olarak uyanacağız ama fırınımız, kasabımız, manavımız, berberimiz, doktorumuz, okulumuz, camimiz, benzincimiz ve en önemlisi dostluklarımız aynı olacak, aynı kalacak ve her zaman ki gibi birbirimize günaydın diyecek, birbirimize sarılacağız.

Bizim ne gidecek başka bir yerimiz var ne de birbirimizden başka kimsemiz. İşte bu sebeple dış mihrakların fırsat bu fırsat diyerek bizleri, şimdi de, evetçi ve hayırcı diye bölmelerine, aramıza husumet sokmalarına asla izin vermemeliyiz.

Ve de her kim vatanını, milletini, devletini seviyor, iyiliğini ve bekasını istiyorsa mutlaka sandığa gitmeli, evet veya hayır fark etmez, oyunu kendi bildiği, inandığı doğru üzerine kullanmalıdır. Demokrasi budur ve milletin çoğunluğu neyi istiyorsa doğru olan odur.

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📆 13 Nisan 2017 Perşembe 17:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 33 19 11 3 49 19 +30 68 2017-18 2. Lig
2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

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