Tuzla Belediyesi 2’nci Sokak Oyunları Olimpiyatı başladı

Unutulmaya yüz tutan ve kültürümüzden izler taşıyan sokak oyunları, Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yeniden yaşatılıyor. Tuzla’daki 22 ilkokulda öğrenim gören 4’üncü sınıf öğrencileri, 6’şar kişilik takımlarla Tuzla Belediyesi Sokak Oyunları Olimpiyatları’nda eğlenceli oyunlarla yarışıyor. Takımlar, okul bahçelerinde düzenlenen olimpiyatta sandalye kapmaca, top sektirme, ip atlama, seksek, mendil kapmaca ve yakan top oyunlarını oynuyor. Çocukların yarışırken yardımlaşması, paylaşması, bireysel yetenek ve becerilerini geliştirmesi, takım disiplini kazanması amaçlanıyor. Okullarda animatörler tarafından çeşitli oyunlar, yüz boyama ve müzikli eğlenceler de gerçekleştiriliyor.
Tuzla Belediyesi 2. Sokak Oyunları Olimpiyatı’nın finali 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda gerçekleştirilecek. Okullarında birinci olan ekipler, ilçe şampiyonluğu için yarışacak. Dereceye giren yarışmacılar, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından ödüllendirilecek.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld. (X)
|33
|19
|11
|3
|49
|19
|+30
|68
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay (X)
|33
|16
|12
|5
|59
|36
|+23
|60
|Play-off
|3
|Ankara Demirspor
|33
|15
|13
|5
|52
|34
|+18
|58
|4
|Kocaelispor
|33
|15
|12
|6
|53
|32
|+21
|57
|5
|Çorum Bld.
|33
|15
|9
|9
|44
|27
|+17
|54
|6
|Gölcükspor
|33
|13
|11
|9
|38
|36
|+2
|50
|7
|Kızılcabölükspor
|34
|12
|12
|10
|40
|36
|+4
|48
|8
|Van Bş. Bld.
|34
|12
|11
|11
|34
|37
|−3
|47
|9
|24 Erzincanspor
|33
|11
|11
|11
|38
|32
|+6
|44
|10
|Bayburt GÖİ
|33
|11
|11
|11
|38
|34
|+4
|44
|11
|Kozan Bld.
|33
|10
|12
|11
|36
|39
|−3
|42
|12
|Erzin Bld.
|34
|10
|9
|15
|35
|50
|−15
|39
|13
|Tekirdağspor
|33
|9
|11
|13
|31
|44
|−13
|38
|14
|Karacabey Birlikspor
|33
|9
|9
|15
|56
|57
|−1
|36
|15
|Cizrespor
|33
|8
|11
|14
|25
|41
|−16
|35
|16
|Beylerbeyi
|33
|8
|10
|15
|43
|51
|−8
|34
|2017-18 BAL
|17
|Kartalspor
|33
|9
|5
|19
|28
|44
|−16
|32
|18
|Kütahyaspor
|33
|7
|11
|15
|35
|59
|−24
|32
|19
|Manavgatspor (D)
|33
|4
|13
|16
|25
|51
|−26
|25
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