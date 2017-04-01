Tuzla Belediyesi 2’nci Sokak Oyunları Olimpiyatı başladı

Tuzla Belediyesinin geleneksel hale getirdiği Sokak Oyunları Olimpiyatları’nın ikincisi Oruç Reis İlkokulunda başladı. İlçedeki 22 ilkokulda öğrenim gören 4’üncü sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin hakemliğinde okullarında birinci olmak için ter döktü.

Unutulmaya yüz tutan ve kültürümüzden izler taşıyan sokak oyunları, Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yeniden yaşatılıyor. Tuzla’daki 22 ilkokulda öğrenim gören 4’üncü sınıf öğrencileri, 6’şar kişilik takımlarla Tuzla Belediyesi Sokak Oyunları Olimpiyatları’nda eğlenceli oyunlarla yarışıyor. Takımlar, okul bahçelerinde düzenlenen olimpiyatta sandalye kapmaca, top sektirme, ip atlama, seksek, mendil kapmaca ve yakan top oyunlarını oynuyor. Çocukların yarışırken yardımlaşması, paylaşması, bireysel yetenek ve becerilerini geliştirmesi, takım disiplini kazanması amaçlanıyor. Okullarda animatörler tarafından çeşitli oyunlar, yüz boyama ve müzikli eğlenceler de gerçekleştiriliyor.

Tuzla Belediyesi 2. Sokak Oyunları Olimpiyatı’nın finali 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda gerçekleştirilecek. Okullarında birinci olan ekipler, ilçe şampiyonluğu için yarışacak. Dereceye giren yarışmacılar, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından ödüllendirilecek.