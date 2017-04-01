Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Belediye, Manşet, Tuzla » Tuzla Belediyesi 2’nci Sokak Oyunları Olimpiyatı başladı
Tuzla Belediyesi 2’nci Sokak Oyunları Olimpiyatı başladı
Tuzla Belediyesi 2’nci Sokak Oyunları Olimpiyatı başladı

Tuzla Belediyesinin geleneksel hale getirdiği Sokak Oyunları Olimpiyatları’nın ikincisi Oruç Reis İlkokulunda başladı. İlçedeki 22 ilkokulda öğrenim gören 4’üncü sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin hakemliğinde okullarında birinci olmak için ter döktü.

Unutulmaya yüz tutan ve kültürümüzden izler taşıyan sokak oyunları, Tuzla Belediyesi ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yeniden yaşatılıyor. Tuzla’daki 22 ilkokulda öğrenim gören 4’üncü sınıf öğrencileri, 6’şar kişilik takımlarla Tuzla Belediyesi Sokak Oyunları Olimpiyatları’nda eğlenceli oyunlarla yarışıyor. Takımlar, okul bahçelerinde düzenlenen olimpiyatta sandalye kapmaca, top sektirme, ip atlama, seksek, mendil kapmaca ve yakan top oyunlarını oynuyor. Çocukların yarışırken yardımlaşması, paylaşması, bireysel yetenek ve becerilerini geliştirmesi, takım disiplini kazanması amaçlanıyor. Okullarda animatörler tarafından çeşitli oyunlar, yüz boyama ve müzikli eğlenceler de gerçekleştiriliyor.

Tuzla Belediyesi 2. Sokak Oyunları Olimpiyatı’nın finali 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda gerçekleştirilecek. Okullarında birinci olan ekipler, ilçe şampiyonluğu için yarışacak. Dereceye giren yarışmacılar, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından ödüllendirilecek.

📆 13 Nisan 2017 Perşembe 15:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 33 19 11 3 49 19 +30 68 2017-18 2. Lig
2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

BAĞLANTILAR

meclis sultanbeyli yeni universitesi GÜNCEL gunu Altinok belediyesi kartalda Belediye kartal kadikoy mehmet istanbul oz kartalspor Sağlık proje ziyaret ak parti Eğitim sadi ahmet mutlu tuzla şimşek futbol cocuk baskan pendik kaza Sancaktepe chp koleji huseyin maltepe yazici merkezi Spor mac baskani turkiye anma yardim