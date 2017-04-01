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Maltepe Belediyesi’den “Bir Yuva da Sen Kur” Projesi
Maltepe Belediyesi’den “Bir Yuva da Sen Kur” Projesi

Maltepeli miniklerden kuşlar için 100 yuva

Maltepe Belediyesi kreşlerinde eğitim gören miniklerin, “Bir Yuva da Sen Kur” projesi kapsamında hazırladıkları 100 kuş yuvası, ilçenin belirli noktalarına yerleştirildi.

Maltepe Belediyesi tarafından, Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi’nde eğitim gören çocukların sosyal sorumluluk duygusuyla merhametlerini geliştirmek ve onlara hayvan sevgisi bilincini kazandırmak amacıyla, “Bir Yuva da Sen Kur” projesi başlatılmış ve projede üretilen ürünler sergilenerek satılmıştı. Buradan sağlanan gelirle, ilçe genelindeki ağaçların üzerine, 100 rengarenk kuş yuvası kuruldu. Maltepeli minikler, Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner ve öğretmenleriyle, kuş yuvalarının konulduğu yerlerden biri olan tarihi Beşçeşmeler semtinde buluştu. Kuş yuvalarının konulduğu ağaçların önünde poz veren miniklerin mutlulukları, gözlerinden okundu.

Kreş ve Çocuk Gelişimi Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan kuş yuvaları, kuşları soğuktan ve her türlü mevsimsel etkilerden koruyacak şekilde klasik ahşap malzemeyle yapıldı. Çocukların el emeği göz nuru olan kuş yuvalarının önüne de tabela da asılarak, yuvaların çocuklar tarafından yapıldığı belirtildi.

📆 13 Nisan 2017 Perşembe 13:26   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Sancaktepe Bld. (X) 33 19 11 3 49 19 +30 68 2017-18 2. Lig
2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

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