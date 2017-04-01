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Dünya Sanat Günü Kartal’da Coşkuyla Kutlandı
Dünya Sanat Günü Kartal’da Coşkuyla Kutlandı

BAŞKAN ALTINOK ÖZ DÜNYA SANAT GÜNÜ’NDE SANATÇILARLA BULUŞTU.

 Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Dünya Sanat Günü kapsamında, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği ile Kartal Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen kahvaltıya katıldı.

 

Kartal Ekolojik Eğitim Çadırı’nda düzenlenen etkinliğe, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra; kızı Zeynep Öz, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, ünlü ressam Bedri Baykam, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Gürsel Öğüt ile çok sayıda birim müdürü ve meclis üyesi katıldı.

 

“Devlete rağmen sanat”

 

Ünlü ressam Bedri Baykam, burada yaptığı konuşmada; “Ülkemizde hala maalesef sanat, devlete rağmen yapılıyor. Devlet halen bir adet modern sanat müzesi yapmamışsa, bu herhalde Atatürk’ün çizdiği yolda ilerlememekle ilgili bir durum. Atatürk’ün her daldan sanata ve sanatçıya olan desteğini hepimiz iyi biliyoruz. Bu durumdan tabii ki şu ana kadar gelmiş geçmiş bütün hükümetler sorumlu.” şeklinde konuştu. Ünlü sanatçı, konuşmasının sonunda Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e sanata verdiği önem ve destekten dolayı teşekkür etti.

 

“Kentli olmanın en iyi yolu kültür sanattan geçiyor”

 

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ise yaptığı konuşmada; “Kent yöneticilerinin yapmaları gereken iki önemli şey var. Birincisi kente zarar vermemek, diğeri ise kentteki insanlara kentli olma bilincini aşılayabilmek. Kentli olmanın en önemli yolu da kültür sanattan geçiyor. Kültür sanat diyoruz; ama doğrusu belki sanat kültür olmalı. Sanat olmadan kültür olmuyor.” ifadelerini kullandı. Kartal Belediye Başkanı tüm sanatçıların Dünya Sanat Günü’nü kutlayarak; “Hepinizi tebrik ediyorum. Diliyorum ki sanatın önemini daha iyi anlamış yönetimlerin olduğu günleri hep birlikte görelim” diye konuştu.

 

Etkinliğin devamında ise Kartal Hamam Sokak’ı gezen sanatçılar ve sanatseverler, sokak üzerindeki sergiyi gezdi. Yürüyüş boyunca vatandaşlar sanatçılarla bol bol fotoğraf çektirerek, Dünya Sanat Günü’nü kutladı.

📆 13 Nisan 2017 Perşembe 12:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
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5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
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