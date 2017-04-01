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Maltepe’de matine günleri devam ediyor
Maltepe’de matine günleri devam ediyor

Maltepe Belediyesi’nin üçüncüsünü düzenlediği “Kadınlar Matinesi”, Fındıklı Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Maltepe Belediyesi Kadın, Aile ve Engelli Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen matineye, kadınlar büyük ilgi gösterdi. Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları Canan Döner ile Fatma Gökkaya, matineye katılan kadınlar ile tek tek ilgilendi. Programın açılışını yapan psikolog Büke Okyay, 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında Maltepeli kadınlar için bulundukları mahallelerde matineler düzenlediklerini ifade ederek, “Bu matineler ile günlük hayatın koşturmacasından uzaklaşıp biraz nefes alabilmek, huzur bulmak için bir araya geldik. Bizlere bu fırsatı tanıyan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür ediyoruz” dedi.

ÜCRETSİZ HİZMETLER TANITILDI

Program öncesinde Maltepeli kadınlar için 7 gün 24 saat psikolog, sosyolog ve hukuk desteği verilen Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi Kadın Danışma Merkezi, kadın istihdamına yönelik Kadın Girişimcilik Mutfağı, halı ve cam atölyesi, Bahadır Erdoğdu Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki çalışmalar ile spor ve eğitim çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

KADINLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Daha sonra sahne alan Arzu Akçağ, sanat ve pop müziğinin sevilen eserleriyle albüm çalışmasından eserleri seslendirdi. Matineye arkadaşları, komşuları ve çocukları ile birlikte gelen kadınlar, kendileri için hazırlanan ikramlar eşliğinde doyasıya eğlendi.

📆 13 Nisan 2017 Perşembe 12:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Sancaktepe Bld. (X) 33 19 11 3 49 19 +30 68 2017-18 2. Lig
2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

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