Kartal’lı Öğrenciler ABD’deki Robot Yarışmasından Ödülle Döndü

New York’taki Robot Yarışmasında Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Göktürkler Robot Takımı 2017 İnspıre Rokie(İlham Veren Takım) ödülünü alarak ülkeye döndü.

FIRST Vakfı tarafından düzenlenen ve dünyanın en prestijli robot yarışmalarından birisi olarak görülen turnuvada farklı ülkelerden gelen 48 takım içinde mücadele etti. Yarışmaya Türkiye’den Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden kurulu robot takımı, Hisar Okulları ve Atalar Teknik ve Meslek Anadolu Lisesi robot takımları katıldı.

Yarışmanın açılış seremonisinde ay yıldızlı bayrak altında İstiklal Marşını söyleyen öğrenci ve öğretmenler, ülkemizi temsil etmenin büyük gururunu yaşadılar.

İlk günlerinde New York caddelerinde Türk bayraklarıyla Central Park-Empire State Binası-Apple-Microsoft’ ta şehre kendilerini tanıtan Göktürkler Robot Takımı 6-9 Nisan 2017 tarihleri arasında 4 gün süren turnuvaların ardından, ödül alan 8 takımdan biri olarak 2017 İnspıre Rokie(İlham Veren Takım) ödülünü alıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etti.

New York Başkonsolosu Sn. Ertan YALÇIN’ın daveti üzerine Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunu ziyaret etti. Okul Müdürü Adem BEKER değerli vakitlerini bizlere ayırdıkları için Başkonsolosumuza teşekkür ederek, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, sponsor kurum ve firma yetkililerinin mesajlarını iletti. Öğrenci ve öğretmenlerle bilgi paylaşımında bulunan Başkonsolosumuz, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Elektrik Elektronik Öğretmeni Okan Özkan öğrencilerin etkin kazanımlarla döndüğünü, hem kendilerinin hemde öğrencilerin vizyonlarını geliştiren çok büyük adımlar attıklarını belirtti.