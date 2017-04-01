Hırsızlar market çalışanını bıçakladı

Olay Kartal’da dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre markete gelen biri kucağında çocuklu iki kadın hırsızlık yaptı. Marketteki reyonlardan hırsızlık yapıp dışarı çıkan kadınları, işyeri çalışanı Oğuz .E fark etti.Kadınların dışarıda yolunu kesen işyeri çalışanı kadınları elindeki poşete bakmak istedi. Bu sırada kadınlar market çalışanının hırsızlık yaptıklarını anladığını fark ederek kaçmaya başladı.Oğuz E. ise kadınların arkasından koşmaya başladı. Bu sırada kadınlara gözcülük yapan bir erkek şahıs, elindeki bıçakla Oğuz E. ’yi kovaladı. Kadınlar gözden kaybolurken, kadınlara gözcülük yapan şahıs Oğuz E.’yi bacağından bıçakladı. Daha sonra gözcülük yapan şahıs da kadınlarla birlikte ortadan kayboldu. Oğuz E. ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüm bu yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki zanlı marketten dışarı çıkıyor onları fark eden çalışan çıktığı anda zanlılar kaçmaya başlıyor. Market çalışanı kadınları kovalarken, erkek bir şahıs elinde bıçakla Oğuz E’yi kovalamaya başlıyor. Daha sonra market çalışanını bıçaklayan şahıs hızla olay yerinden uzaklaşıyor.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld. (X)
|33
|19
|11
|3
|49
|19
|+30
|68
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay (X)
|33
|16
|12
|5
|59
|36
|+23
|60
|Play-off
|3
|Ankara Demirspor
|33
|15
|13
|5
|52
|34
|+18
|58
|4
|Kocaelispor
|33
|15
|12
|6
|53
|32
|+21
|57
|5
|Çorum Bld.
|33
|15
|9
|9
|44
|27
|+17
|54
|6
|Gölcükspor
|33
|13
|11
|9
|38
|36
|+2
|50
|7
|Kızılcabölükspor
|34
|12
|12
|10
|40
|36
|+4
|48
|8
|Van Bş. Bld.
|34
|12
|11
|11
|34
|37
|−3
|47
|9
|24 Erzincanspor
|33
|11
|11
|11
|38
|32
|+6
|44
|10
|Bayburt GÖİ
|33
|11
|11
|11
|38
|34
|+4
|44
|11
|Kozan Bld.
|33
|10
|12
|11
|36
|39
|−3
|42
|12
|Erzin Bld.
|34
|10
|9
|15
|35
|50
|−15
|39
|13
|Tekirdağspor
|33
|9
|11
|13
|31
|44
|−13
|38
|14
|Karacabey Birlikspor
|33
|9
|9
|15
|56
|57
|−1
|36
|15
|Cizrespor
|33
|8
|11
|14
|25
|41
|−16
|35
|16
|Beylerbeyi
|33
|8
|10
|15
|43
|51
|−8
|34
|2017-18 BAL
|17
|Kartalspor
|33
|9
|5
|19
|28
|44
|−16
|32
|18
|Kütahyaspor
|33
|7
|11
|15
|35
|59
|−24
|32
|19
|Manavgatspor (D)
|33
|4
|13
|16
|25
|51
|−26
|25
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