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Hırsızlar market çalışanını bıçakladı
Hırsızlar market çalışanını bıçakladı

Kartal’da hırsızlık amaçlı markete giren iki kadın, market görevlisi tarafından fark edilince kaçmaya başladı. Market çalışanı kadınları kovalarken, bu sırada kadınlara gözcülük yapan şahıs market çalışanının bıçakladı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

 

Olay Kartal’da dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre markete gelen biri kucağında çocuklu iki kadın hırsızlık yaptı. Marketteki reyonlardan hırsızlık yapıp dışarı çıkan kadınları, işyeri çalışanı Oğuz .E fark etti.Kadınların dışarıda yolunu kesen işyeri çalışanı kadınları elindeki poşete bakmak istedi. Bu sırada kadınlar market çalışanının hırsızlık yaptıklarını anladığını fark ederek kaçmaya başladı.Oğuz E. ise kadınların arkasından koşmaya başladı. Bu sırada kadınlara gözcülük yapan bir erkek şahıs, elindeki bıçakla Oğuz E. ’yi kovaladı. Kadınlar gözden kaybolurken, kadınlara gözcülük yapan şahıs Oğuz E.’yi bacağından bıçakladı. Daha sonra gözcülük yapan şahıs da kadınlarla birlikte ortadan kayboldu. Oğuz E. ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüm bu yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki zanlı marketten dışarı çıkıyor onları fark eden çalışan çıktığı anda zanlılar kaçmaya başlıyor. Market çalışanı kadınları kovalarken, erkek bir şahıs elinde bıçakla Oğuz E’yi kovalamaya başlıyor. Daha sonra market çalışanını bıçaklayan şahıs hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

📆 13 Nisan 2017 Perşembe 10:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 33 19 11 3 49 19 +30 68 2017-18 2. Lig
2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

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