“Önemli bilgiler edindiler”

Ahmet Şimşekli Öğrenciler Üniversiteleri tanıdı.

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi’nde, Rehberlik Birimi önderliğiyle “Kariyer Planlama ve Üniversite Tanıtım Günleri” etkinliği düzenlendi. Etkinliğe 25 Üniversiteden temsilciler katıldı. Öğrenciler, üniversitelerin tanıtımı ve mesleki bilgilendirme amacıyla kurulan stantlardaki görevlilerden üniversiteler hakkında bilgiler aldılar.

“Önemli bilgiler edindiler.”

Üniversite tanıtım günleri etkinliğinin 9. ve 10. Sınıf öğrencileri için motivasyon amaçlı, 11 ve 12. Sınıf öğrencileri için de meslekler, bölümler ve tercihler konusunda bilgilendirme amaçlı olduğunu belirten Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Rehberlik Birimi Başkanı Psikolog Fatma Demirkaya yaptığı açıklamada, “Üniversite hazırlığındaki öğrencilerimizin, üniversite seçimlerini karşılaştırmalı olarak yapabilmelerini sağlamak ve üniversite seçimlerinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini gösterebilmek amacıyla yararlı bir etkinlik düzenledik. Öğrencilerimiz üniversite temsilcileriyle karşılıklı görüşerek önemli bilgiler edindiler.” dedi.

“Motivasyon kazandılar.“

Üniversite tanıtım günleri etkinliğinin üniversite ve meslek seçimi konusunda yararlı olduğunu belirten 12. Sınıflar rehber öğretmeni Ayşen İşçi de şunları söyledi; “Etkinliğimiz iki gün sürdü. 9. ve 10. Sınıf öğrencilerimiz üniversite hazırlıklarını şimdiden gördüler ve bilgi sahibi oldular. 11. Sınıf öğrencilerimiz üniversite hazırlıklarına adım attılar. Temmuz ayında tercih yapacak olan 12. Sınıf öğrencilerimiz ise bu etkinlik sayesinde çok önemli bilgiler edindiler ve motivasyon kazandılar.“

Üniversite Tanıtım Günü etkinliğine katılan öğrenciler ise; üniversitelerdeki öğretim kadroları, akademik olanaklar, burs imkanları, , uluslararası bağlantılar, yüksek lisans, eğitim dili, çift ana dal, hazırlık sınıfları, iş olanakları gibi önemli konularda bilgiler edindiklerini söylediler.

“Çok ciddi çalışmalar yapıyoruz.”

Ahmet Şimşek Koleji olarak YGS ve LYS ‘ye büyük önem verdiklerini anlatan 12. Sınıflar Müdür Yardımcısı Ayda Akbaş da yaptığı açıklamada, “Bu anlamda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Okulumuzda gerçekleştirdiğimiz Kariyer Planlama Günlerinde birçok üniversiteyi ve akademisyeni öğrencilerimizle buluşturduk. 11. ve 12. Sınıflarımız için sınıflarda alan ve bölüm çalışması yaparken, 9. ve 10. sınıflarımızı da üniversitelerin stand çalışmalarıyla tanıştırdık, dolu dolu geçen güzel bir etkinliğe imza attık.” dedi.