Kartal’da “Lezginka Kafkas Dans Gösterisi”

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Nisan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Lezginka Kafkas Dans Gösterisi”ne katıldı.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahne alan Dağıstan Cumhuriyeti Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu Lezginka’nın gösterisini izlemeye gelenler arasında, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve eşi Feray Öz, Başkan Yardımcıları Gülcemal Fidan, Gökhan Yüksel ve Nuran Keriş, Meclis üyeleri, Dağıstan Cumhuriyeti Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu Başkanı Canbolat Magomedov, Lezginka Kafkas Dans Gösterisi Sanat Yönetmeni Zalimhan Hangereyev, Lazginka Türkiye Direktörü Gazi Aydemir, Kartal Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP ) İlçe Kadın Kolları Başkanı Kiraz Uzuntaş, Kartal Belediyesi birim müdürleri ve Kartallı sanat severler yer aldı. Hareketli kafkas ezgileri eşliğinde sunulan dans gösterisi, izleyicilerin beğenisini kazandı ve yoğun alkış aldı.

Gecenin sonunda Canbolat Magomedov, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e Dağıstan’a özgü Kafkas kaması ile Kafkas dansçısı figürlü heykelcik hediye ederek “Sayın, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e, bizi burada ağırladığı için teşekkür ediyorum. Dağıstan ambleminde kartal figürü var. Burası da Kartal olduğu için ayrı bir mutluluğumuz var. O yüzden, dediğiniz gibi, Kartal’ı seviyorum” dedi.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok ve eşi Feray Öz ise Dağıstan Cumhuriyeti Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu Başkanı Canbolat Magomedov ile Lezginka Kafkas Dans Gösterisi Sanat Yönetmeni Zalimhan Hangereyev’e, kartal figürlü heykelcik takdim ederek “Dansçılarımızı teker teker kutluyorum. Güzel bir gösteriydi ve çok güzel bir akşam geçirdik. Teşekkür ediyorum” dedi.