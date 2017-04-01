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Kartal Belediyesi’nden referandumda sandığa engelsiz ulaşım hizmeti
Kartal Belediyesi’nden referandumda sandığa engelsiz ulaşım hizmeti

Kartal Belediyesi, 16 Nisan Pazar Günü yapılacak referandumda, sandığa gitmekte güçlük çeken engelli ve yaşlı vatandaşlara ulaşım hizmeti verecek.

Kartal Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan, sandığa erişimde güçlük çeken engelli ve yaşlı vatandaşların 16 Nisan Pazar günü yapılacak Anayasa değişikliği referandumuna katılımı ve yurttaşlık görevlerini engelsiz olarak yerine getirebilmeleri için ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak.

 

Kartal ilçe sınırları içerisinde ikamet eden, sandığa erişimde güçlük yaşayan engelli ve yaşlı vatandaşların, en geç 14 Nisan Cuma Günü mesai bitimine kadar bilgilerini yazdırmaları gerekiyor.

📆 12 Nisan 2017 Çarşamba 11:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 33 19 11 3 49 19 +30 68 2017-18 2. Lig
2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

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