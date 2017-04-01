Kartal Belediyesi’nden referandumda sandığa engelsiz ulaşım hizmeti

Kartal Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan, sandığa erişimde güçlük çeken engelli ve yaşlı vatandaşların 16 Nisan Pazar günü yapılacak Anayasa değişikliği referandumuna katılımı ve yurttaşlık görevlerini engelsiz olarak yerine getirebilmeleri için ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak.
Kartal ilçe sınırları içerisinde ikamet eden, sandığa erişimde güçlük yaşayan engelli ve yaşlı vatandaşların, en geç 14 Nisan Cuma Günü mesai bitimine kadar bilgilerini yazdırmaları gerekiyor.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld. (X)
|33
|19
|11
|3
|49
|19
|+30
|68
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay (X)
|33
|16
|12
|5
|59
|36
|+23
|60
|Play-off
|3
|Ankara Demirspor
|33
|15
|13
|5
|52
|34
|+18
|58
|4
|Kocaelispor
|33
|15
|12
|6
|53
|32
|+21
|57
|5
|Çorum Bld.
|33
|15
|9
|9
|44
|27
|+17
|54
|6
|Gölcükspor
|33
|13
|11
|9
|38
|36
|+2
|50
|7
|Kızılcabölükspor
|34
|12
|12
|10
|40
|36
|+4
|48
|8
|Van Bş. Bld.
|34
|12
|11
|11
|34
|37
|−3
|47
|9
|24 Erzincanspor
|33
|11
|11
|11
|38
|32
|+6
|44
|10
|Bayburt GÖİ
|33
|11
|11
|11
|38
|34
|+4
|44
|11
|Kozan Bld.
|33
|10
|12
|11
|36
|39
|−3
|42
|12
|Erzin Bld.
|34
|10
|9
|15
|35
|50
|−15
|39
|13
|Tekirdağspor
|33
|9
|11
|13
|31
|44
|−13
|38
|14
|Karacabey Birlikspor
|33
|9
|9
|15
|56
|57
|−1
|36
|15
|Cizrespor
|33
|8
|11
|14
|25
|41
|−16
|35
|16
|Beylerbeyi
|33
|8
|10
|15
|43
|51
|−8
|34
|2017-18 BAL
|17
|Kartalspor
|33
|9
|5
|19
|28
|44
|−16
|32
|18
|Kütahyaspor
|33
|7
|11
|15
|35
|59
|−24
|32
|19
|Manavgatspor (D)
|33
|4
|13
|16
|25
|51
|−26
|25
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