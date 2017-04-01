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Adliyeye anahtarlık şeklinde silahla girmeye çalıştı
Adliyeye anahtarlık şeklinde silahla girmeye çalıştı

Kartal’da Anadolu Adalet Sarayı’na yanında anahtarlık şeklinde silahla girmeye çalışan bir şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahsın, silah sanayisi emeklisi olduğu ve anahtarlık tabancayı kendisinin yaptığını söyledi.

Olay, Kartal’da bulunan Anadolu Adalet Sarayı’nda dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Silah Sanayisi emeklisi olduğu öğrenilen 62 yaşındaki M.B. isimli şahıs adliyeye geldi. X- Ray cihazından geçen M.B. üzerindeki malzemeleri cihazın yanındaki plastik sepete koydu. M.B.’nin sepete koyduğu anahtarlık şeklinde içerisinde 2 adet kurusıkı mermisi olan namlu uç kısmı çelik pimle kapalı kurusıkı tabancayı Kartal emniyet Müdürlüğü ekipleri farketti.
Ekipler anahtarlık tabancaya el koyarken şüpheli M.B.’yi de gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki sorgusunda 21. İcra Müdürlüğünde doyası olduğunu ve itiraz dilekçesi vermeye geldiğini söylediği, kurusıkı tabancayı üzerinde korkutmak amacıyla taşıdığını ve üzerinde unuttuğunu ifade ettiği belirtildi.
Ayrıca şüpheli şahıs M.B.’nin anahtarlık tabancayı çalıştığı zamanlarda iş yerinde kendisinin yaptığını söylediği öğrenildi.ği öğrenildi.

📆 12 Nisan 2017 Çarşamba 11:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

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