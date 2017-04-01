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Kartal Gazetesi » Kültür-Sanat » VENÜS Sanat Galerisi Dünya Sanat Günü’nün 4’ncüsünü Kutluyor
VENÜS Sanat Galerisi Dünya Sanat Günü’nün 4’ncüsünü Kutluyor
VENÜS Sanat Galerisi Dünya Sanat Günü’nün 4’ncüsünü Kutluyor

Venüs Sanat Galerisi değerli sanatçıların katılımıyla her yıl olduğu gibi bu yılda 4.ncüsünü düzenlediği resim sergisi ile Dünya Sanat Günü’nü kutluyor.

17 Nisan’da açılacak sergi, 28 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

İran, Rusya, Azerbaycan ve yurdumuzun çeşitli bölgelerinden usta sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek sergide eserleri yer alan sanatçılar;

Ahmet OĞRAŞ, Arezo BEHRANG, Aynur AKALIN, Bekir ÜSTÜN, Bengisu YILDIRIM, Bülent KILIÇ, Candan ULUĞ, Çoban Ressam Süleyman ŞAHİN, Ercan PAYA, Fikret TUNALI, Hicran ALİOĞLU, Javad SOLEİMANPOUR, Javid TABATABAEİ, Koray DAĞCI, Mehmet NAJAFZADEH, Memik KİBARKAYA, Muhsin KALELİ, Mustafa YÜCE, Natali AYDAR, Nusret TOPUZOĞLU,Osman AKÇA, Saim ALTUNCU, Selçuk FERGÖKÇE,Tanya MÜSEVİTOĞLU,Timur TAŞTEKİN VEFALI, Ümit ERZURUMLU, Vural YILDIRIM, Yusuf Kemal ÇAĞLAYAN, Ziyad SULTANOV, Zohre ARDABİLCHİ.

Sanatın değerini ve gücünü tüm dünyanın sanatçı ve sanatseverleri ile aynı zaman diliminde solumak amacıyla düzenlenen sergide bizlere destek olan sanata ve sanatın birleştirici gücüne inanan herkese çok teşekkür ediyoruz.

Açılış Kokteyli 17 Nisan Pazartesi günü saat 18.00 de yapılacak olan sergi her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacaktır.

VENÜS Sanat Galerisi

Mustafa Mazharbey Cad. Mustafa Kaya Sokak No 2

Göztepe-Kadıköy

0216 565 3572

📆 12 Nisan 2017 Çarşamba 10:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 33 19 11 3 49 19 +30 68 2017-18 2. Lig
2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

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