Saadettin Demirtaş’la anlaşma sağlandı

Teknik direktör Önder Deniz Kolgu’nun istifası sonrasında yeni bir teknik adam arayışına giden yönetim kurulumuz taraftarlarında ısrarla istediği Saadettin Demirtaş’ta karar kıldı.

Bu akşam kulüp başkanımız Ali Apaydın’la makamında görüşen ve her konuda anlaşma sağlayan teknik direktör Saadettin Demirtaş, yarın sabah takımın başında ilk antrenmanına çıkacak.