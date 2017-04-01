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Ünlü sanatçı İbrahim Erkal yoğun bakımda
Ünlü sanatçı İbrahim Erkal yoğun bakımda

İbrahim Erkal, Maltepe bulunan evinin otoparkında baygın halde bulundu. Ünlü ses sanatçısı İbrahim Erkal evinin otoparkında baygın halde bulununca, hemen hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ilk gelen haberler arasında. İbrahim Erkal’ın şuan yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi.

Ünlü ses sanatçısı İbrahim Erkal, Maltepe Başıbüyük’te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulundu. Sitenin güvenlik görevlisi tarafından fark edilen Erkal, durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Erkal, yoğun bakıma alındı.

Haberi alan alan Erkal’ın yakınları hastaneye akın etti. Erkal’ın durumunun ciddiyetini koruduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Baygın halde bulunan İbrahim Erkal’ın sağ arka kulağının altında yere düşmesinden kaynaklanan birde yırtık olduğu tespit edildi.

Yoğun bakımda olan İbrahim Erkal, başka bir hastaneye sevk edildi

Ünlü sanatçı İbrahim Erkal, tedavi gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak başka bir hastaneye sevk edildi.

Evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı İbrahim Erkal, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından uyutularak Beşiktaş Ulus’taki Liv Hospital’a kaldırıldı. Ünlü sanatçı gece saatlerinde Maltepe Başıbüyük’te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulunmuş, sitenin güvenlik görevlisinin haber vermesi üzerine Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

📆 12 Nisan 2017 Çarşamba 08:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

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