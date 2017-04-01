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Kartalspor Teknik direktörü Kolgu istifa etti
Kartalspor Teknik direktörü Kolgu istifa etti

Kartalspor Yönetim kurulu tarafından devre arasında takımın başına getirilen teknik direktör Önder Deniz Kolgu, bu sabah gerçekleştirilen antrenman sonrasında yönetim kuruluna istifasını sundu.

Önder Deniz Kolgu’nun istifasını kabul eden Kulüp başkanı Ali Apaydın, teknik ekibin bu kararını saygıyla karşıladığını belirtirken, kendilerine Kartalspor’a verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Teknik direktör Önder Deniz Kolgu ve ekibinde yer alan antrenörlerden Kerem Barut, Doğan Engin ve Yavuz Eraydın, bugün öğlen saatlerinde kulüp çalışanlarıyla vedalaşarak tesislerden ayrıldı.

📆 11 Nisan 2017 Salı 19:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 33 19 11 3 49 19 +30 68 2017-18 2. Lig
2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

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