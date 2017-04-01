Kartalspor Teknik direktörü Kolgu istifa etti

Kartalspor Yönetim kurulu tarafından devre arasında takımın başına getirilen teknik direktör Önder Deniz Kolgu, bu sabah gerçekleştirilen antrenman sonrasında yönetim kuruluna istifasını sundu.
Önder Deniz Kolgu’nun istifasını kabul eden Kulüp başkanı Ali Apaydın, teknik ekibin bu kararını saygıyla karşıladığını belirtirken, kendilerine Kartalspor’a verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Teknik direktör Önder Deniz Kolgu ve ekibinde yer alan antrenörlerden Kerem Barut, Doğan Engin ve Yavuz Eraydın, bugün öğlen saatlerinde kulüp çalışanlarıyla vedalaşarak tesislerden ayrıldı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld. (X)
|33
|19
|11
|3
|49
|19
|+30
|68
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay (X)
|33
|16
|12
|5
|59
|36
|+23
|60
|Play-off
|3
|Ankara Demirspor
|33
|15
|13
|5
|52
|34
|+18
|58
|4
|Kocaelispor
|33
|15
|12
|6
|53
|32
|+21
|57
|5
|Çorum Bld.
|33
|15
|9
|9
|44
|27
|+17
|54
|6
|Gölcükspor
|33
|13
|11
|9
|38
|36
|+2
|50
|7
|Kızılcabölükspor
|34
|12
|12
|10
|40
|36
|+4
|48
|8
|Van Bş. Bld.
|34
|12
|11
|11
|34
|37
|−3
|47
|9
|24 Erzincanspor
|33
|11
|11
|11
|38
|32
|+6
|44
|10
|Bayburt GÖİ
|33
|11
|11
|11
|38
|34
|+4
|44
|11
|Kozan Bld.
|33
|10
|12
|11
|36
|39
|−3
|42
|12
|Erzin Bld.
|34
|10
|9
|15
|35
|50
|−15
|39
|13
|Tekirdağspor
|33
|9
|11
|13
|31
|44
|−13
|38
|14
|Karacabey Birlikspor
|33
|9
|9
|15
|56
|57
|−1
|36
|15
|Cizrespor
|33
|8
|11
|14
|25
|41
|−16
|35
|16
|Beylerbeyi
|33
|8
|10
|15
|43
|51
|−8
|34
|2017-18 BAL
|17
|Kartalspor
|33
|9
|5
|19
|28
|44
|−16
|32
|18
|Kütahyaspor
|33
|7
|11
|15
|35
|59
|−24
|32
|19
|Manavgatspor (D)
|33
|4
|13
|16
|25
|51
|−26
|25
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