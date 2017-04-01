Kartalspor Teknik direktörü Kolgu istifa etti

Kartalspor Yönetim kurulu tarafından devre arasında takımın başına getirilen teknik direktör Önder Deniz Kolgu, bu sabah gerçekleştirilen antrenman sonrasında yönetim kuruluna istifasını sundu.

Önder Deniz Kolgu’nun istifasını kabul eden Kulüp başkanı Ali Apaydın, teknik ekibin bu kararını saygıyla karşıladığını belirtirken, kendilerine Kartalspor’a verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Teknik direktör Önder Deniz Kolgu ve ekibinde yer alan antrenörlerden Kerem Barut, Doğan Engin ve Yavuz Eraydın, bugün öğlen saatlerinde kulüp çalışanlarıyla vedalaşarak tesislerden ayrıldı.