Soylu: “Batı ve gelişmiş ülkelerle aramızdaki makası kapatıyoruz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa değişikli referandumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Biz 300 yıldır gerileme dönemine girdik ve biz yükselmeyi bekliyoruz. Bu yüzyılın başında Recep Tayyip Erdoğan ile beraber doludizgin koşmaya başladık. Batı ve gelişmiş ülkelerle aramızdaki makası kapatıyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Pendik’te düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Çamçeşme Meydanı’nda gerçekleşen mitinge AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu, Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin ile binlerce vatandaş katıldı.

“Batı ile ve gelişmiş ülkelerle aramızdaki makası kapatıyoruz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa değişikliği referandumuna değinerek, “Biz üç yüz yıldır bugünü bekliyoruz. Avrupa şuanda rotayı şaşırmış durumda faşitizimin, ırkçılığın tutsağı olmuş durumda. Almanya patron olacak diye İngiltere Avrupa Birliği’ne Allah’a ısmarladık demiş durumda. Ortak anayasa dediler beceremediler. Ortak para birimi dediler beceremediler. Şimdi dağılmak üzereler. Amerika rotayı nereye çevirecek şuanda onu aramaya çalışıyor. Biz 300 yıldır gerileme dönemine girdik ve biz yükselmeyi bekliyoruz. Bu yüzyılın başında Recep Tayyip Erdoğan ile beraber doludizgin koşmaya başladık. Ne kadar engellerle engellesinler 3 bin dolardan 11 bin dolara geldik. Allah’ımıza çok şükürler olsun altyapımızı hazırladık. Bu ülkede herkes kendini ifade ediyor. Dindarı da, başörtülüsü de, Alevi’si de, Sünni’si de, Türk’ü de, Kürt’ü de Türkiye’de demokrasi yükseliyor. Tam zamanıdır. Batı ile ve gelişmiş ülkelerle aramızdaki makası kapatıyoruz” dedi.

Türkiye’nin terörler mücadelesine değinen Soylu, “Bizim evlatlarımız dağlarda terör mücadelesi yaparken bugün eğer PKK’nın istediğini Türkiye’de biz gerçekleştirir, bu milletin bir zafiyete düşürürsek ey Kılıçdaroğlu terörün değirmenine bilerek ve ya bilemeyerek can suyu taşırsan bu millet bunun hesabını bu dünyada da sorar, öteki dünyada da sorar” şeklinde konuştu.

Bakan Süleyman Soylu, 15 Temmuz gecesi ile ilgili, “Ey Kılıçdaroğlu, ey Deniz Baykal sana da söylüyorum. Kurtuluş mücadelemizdeki düşmanlardan daha kötü gören siz, kaçarken o mücadele ettiğiniz Recep Tayyip Erdoğan milletiyle beraber F-16’lar havadayken Marmaris’ten uçağa bindi. İnip inmeyeceğini bilmeden Allah’ına ve milletine teslim oldu. Darbe kontrollü darbeymiş. Darbe kontrollü diye ilk kim söyledi biliyor musunuz? İlk önce Almanya gizli servisi söyledi. Amerika söyledi. Bu da onun sözcülüğünü yapıyor. Bu toprakların bir lafını üretmiş değil, başkalarına servis yapıyor” ifadelerini kullandı.