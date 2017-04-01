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Kartal Belediyesi Polis Haftası Nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğünü Ziyaret Etti
Kartal Belediyesi Polis Haftası Nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, Polis Haftası kapsamında Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

 

Ziyarette, Başkan Yardımcısı Fidan’a Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars da eşlik etti. Başkan Yardımcısı Fidan, Müdür Kars ile birlikte Kartal İlçe Emniyet Müdürü Efkan Korkmaz’ı makamında ziyaret ederek Polis Haftası’nı kutladı. Türk polisinin toplumsal hayattaki önemine dikkat çeken Fidan, ilçe emniyet müdürüne, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından hazırlanan doğa dostu defter, kalem, cam bardak, kalem kutusu ve kumbara hediye etti. İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz ise ziyaretten dolayı yaşadığı mutluluğu ifade ederek teşekkür etti. Fidan, daha sonra Kartal içindeki tüm emniyet müdürlüklerini de tek tek ziyaret etti.

📆 11 Nisan 2017 Salı 16:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 33 19 11 3 49 19 +30 68 2017-18 2. Lig
2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

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