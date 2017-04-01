Başvurular yüz yüze görüşme ile yapılıyor

KAĞITHANE’DE YENİ BİR İŞ KAPISI AÇILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla ülke genelinde başlatılan iş yaşamında istihdam seferberliği kapsamında Kağıthane Belediyesi, bünyesinde Kariyer ve İstihdam Merkezi’ni faaliyete açarak iş arayan ve iş verenleri tek çatı altında buluşturdu.

Kağıthane Belediyesi hizmet binası içinde 16 Mart’ta kurulan Kariyer Merkezi’ne bugüne kadar toplam 300’e yakın iş ve işçi bulma başvurusu yapıldı. Engelli ve eski hükümlülerin de iş bulmak için başvuruda bulunabildiği Kariyer Merkezi, sektör kısıtlaması olmaksızın her alandan kabul ettiği iş ve işçi bulma başvurularında herhangi bir ücret talep etmiyor.

Başvurular yüz yüze görüşme ile yapılıyor

Kağıthane Belediyesi Kariyer Merkezi’ne başvurular internetten yapılamıyor. Konuyu değerlendiren Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç; ‘’ İş arayan bireyleri başvuruda bulunmaları için buraya davet ediyoruz. Kendilerini yakından tanımak, ilgi ve alakalarını tespit etmek için alanında uzman insan kaynakları personelimizle yüz yüze görüşüyorlar. Kısa bir görüşme sonrası kendileri için en uygun iş yerleriyle iletişime geçerek iş bulmalarını sağlıyoruz.’’ dedi.

İş yerlerine gidilerek araştırma yapılıyor

Kariyer Merkezi’nde görevli personel, işçi bulmak için başvuruda bulunan iş yerlerine giderek yerinde gözlem yapıyor. Ekipler iş yerlerini gezerek; söz konusu iş yerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli olup olmadığını inceledikten sonra uygun olan iş yerlerine, iş arayan kişileri yönlendiriyor. Yetkililer işverenlerin işçi bulma noktasında başvuruda bulunabilmeleri için Kağıthane Belediyesi web sitesinde yer alan İşveren Talep Forumunu doldurmalarının yeterli olacağını belirtti.

Kariyer Merkezi, kısa dönem planı olarak 100 firmayı iş arayanlarla buluşturmayı hedefledi.