Sosyal medyada en çok konuşulan diziler

Sosyal medyada en çok konuşulan diziler

Medya Takip Merkezi’nin sosyal medya izleme ve ölçme uygulaması DigiLUP, geçtiğimiz hafta yayınlanan dizilerin sosyal medya performanslarını ölçtü. Araştırmaya göre, ‘Cesur ve Güzel’, ‘Ölene Kadar’ ve ‘Söz’, sosyal medya reytinglerinde listenin ilk üç sırasında yer aldılar. İşte detaylar…

Sosyal medyayı 24 saat boyunca aralıksız ölçen uygulama DigiLUP, 3 – 9 Nisan tarihleri arasında TV’de yayınlanan dizilerin sosyal medya reytinglerini ele aldı.

DigiLUP’ın verilerine göre, Star TV’nin sevilen dizisi “Cesur ve Güzel”, yaklaşık 262 bin ileti alarak listenin zirvesinde yer aldı. Bu hafta #oyunbitti hashtag’i ile izleyiciyle buluşan dizide Sühan’ın hamile kalışı ve Cesur’un her geçen gün gerçeklere biraz daha yaklaşması, sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Başrol oyuncularından Tuba Büyüküstün ve Kıvanç Tatlıtuğ dizideki performanslarıyla adından söz ettirdiler.

ATV’nin sevilen dizisi “Ölene Kadar”, yaklaşık 244 bin ileti sayısıyla listenin ikinci sırasına yerleşti. Başrollerini Engin Akyürek ve Fahriye Evcen’in paylaştığı dizi, ekran macerasını noktalama kararı aldı. Dizi 13 Nisan Perşembe akşamı 13. bölümüyle son kez izleyici karşısına çıkacağı açıklandı.

Türkiye’de ilk defa Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen “Söz” dizisi, yaklaşık 194 bin ileti ile listenin üçüncü sırasında yer aldı. Diziyle aynı adı paylaşan #söz hashtag’i ile izleyiciler beğenilerini dile getirdi.

TRT ekranlarında yayınlanan “Diriliş” dizisi #zalimleriçinyaşasıncehennem hashtag’i ile yaklaşık 127 bin ileti alarak listenin dördüncü sırasına yerleşti.

Listenin beşinci sırasında #filminsonu hashtag’i ile yaklaşık 89 bin ileti alan “İçerde” dizisi yer aldı.

Günlük olarak yayınlanan diziler arasında yer alan “Adını Sen Koy” yaklaşık 5 bin, “Beni Affet” yaklaşık 4 bin, “İki Yabancı” 929, “Esaretim Sensin” 782, “Tatlı Bela” 485 ve “Elif” 439 ileti sayısıyla sosyal medya da adından söz ettiren diziler arasında yer aldılar.