Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Manşet » Sosyal medyada en çok konuşulan diziler
Sosyal medyada en çok konuşulan diziler
Sosyal medyada en çok konuşulan diziler

Medya Takip Merkezi’nin sosyal medya izleme ve ölçme uygulaması DigiLUP, geçtiğimiz hafta yayınlanan dizilerin sosyal medya performanslarını ölçtü. Araştırmaya göre, ‘Cesur ve Güzel’, ‘Ölene Kadar’ ve ‘Söz’, sosyal medya reytinglerinde listenin ilk üç sırasında yer aldılar. İşte detaylar…

 

Sosyal medyayı 24 saat boyunca aralıksız ölçen uygulama DigiLUP, 3 – 9 Nisan tarihleri arasında TV’de yayınlanan dizilerin sosyal medya reytinglerini ele aldı.

DigiLUP’ın verilerine göre, Star TV’nin sevilen dizisi “Cesur ve Güzel”, yaklaşık 262 bin ileti alarak listenin zirvesinde yer aldı. Bu hafta #oyunbitti hashtag’i ile izleyiciyle buluşan dizide Sühan’ın hamile kalışı ve Cesur’un her geçen gün gerçeklere biraz daha yaklaşması, sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Başrol oyuncularından Tuba Büyüküstün ve Kıvanç Tatlıtuğ dizideki performanslarıyla adından söz ettirdiler.

 

ATV’nin sevilen dizisi “Ölene Kadar”, yaklaşık 244 bin ileti sayısıyla listenin ikinci sırasına yerleşti. Başrollerini Engin Akyürek ve Fahriye Evcen’in paylaştığı dizi, ekran macerasını noktalama kararı aldı. Dizi 13 Nisan Perşembe akşamı 13. bölümüyle son kez izleyici karşısına çıkacağı açıklandı.

 

Türkiye’de ilk defa Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen “Söz” dizisi, yaklaşık 194 bin ileti ile listenin üçüncü sırasında yer aldı. Diziyle aynı adı paylaşan #söz hashtag’i ile izleyiciler beğenilerini dile getirdi.

TRT ekranlarında yayınlanan “Diriliş” dizisi #zalimleriçinyaşasıncehennem hashtag’i ile yaklaşık 127 bin ileti alarak listenin dördüncü sırasına yerleşti.

Listenin beşinci sırasında #filminsonu hashtag’i ile yaklaşık 89 bin ileti alan “İçerde” dizisi yer aldı.

 

Günlük olarak yayınlanan diziler arasında yer alan “Adını Sen Koy” yaklaşık 5 bin, “Beni Affet” yaklaşık 4 bin, “İki Yabancı” 929, “Esaretim Sensin” 782, “Tatlı Bela” 485 ve “Elif” 439 ileti sayısıyla sosyal medya da adından söz ettiren diziler arasında yer aldılar.

 

📆 11 Nisan 2017 Salı 14:29   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 33 19 11 3 49 19 +30 68 2017-18 2. Lig
2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

BAĞLANTILAR

sultanbeyli oz merkezi Altinok yazici belediyesi GÜNCEL maltepe Eğitim futbol şimşek meclis kaza Sancaktepe Sağlık mehmet kartalda sadi proje chp mutlu universitesi Belediye mac huseyin kartalspor tuzla ahmet yeni anma cocuk koleji kadikoy kartal Spor gunu yardim baskani pendik turkiye ziyaret parti istanbul ak baskan