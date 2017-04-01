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Kartal Belediyesin’den “Her Mahalleye 1 Kreş” Projesi
Kartal Belediyesin’den “Her Mahalleye 1 Kreş” Projesi

Çocuk sağlığının önemini her fırsatta dile getiren ve “Her mahalleye 1 kreş” projesi ile kreş sayısını 1’den 11’e çıkaran Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Kreşler Müdürlüğü, Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde sağlık taraması başlattı.

 

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü’ne bağlı Cumhuriyet – 1 Kreş’te eğitim gören 5 ve 6 yaş grubu öğrencileri, sağlık taramasından geçirildi. Diyetisyenler İsmail Aslan, Alper Toprak ve Alara Yeşilbaş tarafından gerçekleştirilen sağlık taramasında, 5 yaşındaki öğrencilerin yağ ve kas ölçümü ile birlikte antropometrik ölçümü, kol, bel ve çevre ölçümü yapıldı. Sağlık taramasının sonuçları, ailelerin bilgilendirilmesi amacıyla kayıt altına alındı

📆 11 Nisan 2017 Salı 13:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 33 19 11 3 49 19 +30 68 2017-18 2. Lig
2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

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