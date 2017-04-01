Kartal Belediyesin’den “Her Mahalleye 1 Kreş” Projesi

Çocuk sağlığının önemini her fırsatta dile getiren ve “Her mahalleye 1 kreş” projesi ile kreş sayısını 1’den 11’e çıkaran Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Kreşler Müdürlüğü, Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde sağlık taraması başlattı.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü’ne bağlı Cumhuriyet – 1 Kreş’te eğitim gören 5 ve 6 yaş grubu öğrencileri, sağlık taramasından geçirildi. Diyetisyenler İsmail Aslan, Alper Toprak ve Alara Yeşilbaş tarafından gerçekleştirilen sağlık taramasında, 5 yaşındaki öğrencilerin yağ ve kas ölçümü ile birlikte antropometrik ölçümü, kol, bel ve çevre ölçümü yapıldı. Sağlık taramasının sonuçları, ailelerin bilgilendirilmesi amacıyla kayıt altına alındı