Şair Dilruba Nuray Erenler “SÜRELA” Adlı Kitabını Kartal’da Tanıttı

Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde Şair Dilruba Nuray Erenler’in 3. şiir kitabı “Sürela” için tanıtım ve imza günü düzenlendi. Kartal Belediyesi’nin desteklediği etkinlikte 2015 Enver Gökçe Şiir Ödülü’nü kazanan kitabın yayımlanması nedeniyle tören düzenlendi. Törende kitabın basımını gerçekleştiren Artshop Yayınevi sahibi Vedat Akdamar, Türkiye Yazarlar Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Mısırlı ve Erenler’in yazar ve şair dostları, kısa birer konuşma yaptı. Kitap hakkında yapılan konuşmaların ardından Şair Dilruba Nuray Erenler, sanatçı arkadaşlarına ve şiir dostlarına destekleri için teşekkür etti. Etkinlik, şiir okuması ve müzik dinletisiyle sona erdi.