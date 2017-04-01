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Şair Dilruba Nuray Erenler “SÜRELA” Adlı Kitabını Kartal’da Tanıttı
Şair Dilruba Nuray Erenler “SÜRELA” Adlı Kitabını Kartal’da Tanıttı

Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde Şair Dilruba Nuray Erenler’in 3. şiir kitabı “Sürela” için tanıtım ve imza günü düzenlendi. Kartal Belediyesi’nin desteklediği etkinlikte 2015 Enver Gökçe Şiir Ödülü’nü kazanan kitabın yayımlanması nedeniyle tören düzenlendi. Törende kitabın basımını gerçekleştiren Artshop Yayınevi sahibi Vedat Akdamar, Türkiye Yazarlar Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Mısırlı ve Erenler’in yazar ve şair dostları, kısa birer konuşma yaptı. Kitap hakkında yapılan konuşmaların ardından Şair Dilruba Nuray Erenler, sanatçı arkadaşlarına ve şiir dostlarına destekleri için teşekkür etti. Etkinlik, şiir okuması ve müzik dinletisiyle sona erdi.

📆 11 Nisan 2017 Salı 12:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
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  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 33 19 11 3 49 19 +30 68 2017-18 2. Lig
2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

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