Başkan Altınok Öz Genç Çiftlerin Nikahını Kıydı

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Sahire Uzunkol ve Can Karahan ile Tolga Güvenç ve Merve Çelik’in nikahlarını kıyarak, genç çiftlerin mutluluklarına ortak oldu.

Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleşen nikah törenine Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra, genç çiftlerin sevenleri ve aileleri katıldı. Başkan Altınok Öz; ilk olarak aynı zamanda İşitme Engelliler Orkestrası üyesi olan Sahire Uzunkol ile Can Karahan çiftinin nikahını kıydı. Genç çifte mutluluklar dileyen Başkan Altınok Öz, evlilik cüzdanını çifte teslim etti.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, daha sonra Tolga Güvenç ile Merve Çelik’in nikahını kıydı. Genç çifte mutluluklar dileyen Başkan Altınok Öz, evlilik cüzdanını çifte teslim ederken, çiçeği burnunda çifte, Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmayan çocuklar yetiştirmeleri temennisinde bulundu.