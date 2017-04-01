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Başkan Altınok Öz Genç Çiftlerin Nikahını Kıydı
Başkan Altınok Öz Genç Çiftlerin Nikahını Kıydı

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Sahire Uzunkol ve Can Karahan ile Tolga Güvenç ve Merve Çelik’in nikahlarını kıyarak, genç çiftlerin mutluluklarına ortak oldu.

 

Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleşen nikah törenine Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra, genç çiftlerin sevenleri ve aileleri katıldı. Başkan Altınok Öz; ilk olarak aynı zamanda İşitme Engelliler Orkestrası üyesi olan Sahire Uzunkol ile Can Karahan çiftinin nikahını kıydı. Genç çifte mutluluklar dileyen Başkan Altınok Öz, evlilik cüzdanını çifte teslim etti.

 

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, daha sonra Tolga Güvenç ile Merve Çelik’in nikahını kıydı. Genç çifte mutluluklar dileyen Başkan Altınok Öz, evlilik cüzdanını çifte teslim ederken, çiçeği burnunda çifte, Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmayan çocuklar yetiştirmeleri temennisinde bulundu.

📆 11 Nisan 2017 Salı 12:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Sancaktepe Bld. (X) 33 19 11 3 49 19 +30 68 2017-18 2. Lig
2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

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