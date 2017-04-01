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Bakanlık alışveriş poşetleri için inceleme başlattı
Bakanlık alışveriş poşetleri için inceleme başlattı

Alışveriş poşetlerine ilişkin gelen şikayetler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Alışveriş poşetleri için inceleme başlatıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, alışveriş poşetlerine ilişkin bir açıklama yayımlayarak, son zamanlarda tüketicilerin çok yakından tanıdığı bazı tanınmış markaların alışveriş poşetlerinde “doğa dostu poşet, doğada yüzde 100 çözünür, biyobozunur, oxobozunur, hidro biyobozunur” şeklinde yer alan ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ve çevreye zarar verdiği yönünde pek çok başvurunun Bakanlığa ulaştığını ifade etti. Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Alışveriş poşetleri üzerinde yer alan ve gerçeği yansıtmadığı iddia edilen söz konusu ifadeler Reklam Kurulu Başkanlığınca incelemeye alınmış olup, konuyla ilgili olarak teknik araştırmalar devam etmektedir. İncelemeler sonucunda bu poşetlerin üzerindeki iddiaların ispatlanamaması ve söz konusu poşetlerin çevreye zararlı olduklarının tespit edilmesi halinde anılan ifadelerin tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu gerekçesiyle 6502 sayılı Tüketicin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Bakanlığımız Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli idari yaptırımlar tesis edilecektir.”

📆 11 Nisan 2017 Salı 11:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (X) 33 19 11 3 49 19 +30 68 2017-18 2. Lig
2 Altay (X) 33 16 12 5 59 36 +23 60 Play-off
3 Ankara Demirspor 33 15 13 5 52 34 +18 58
4 Kocaelispor 33 15 12 6 53 32 +21 57
5 Çorum Bld. 33 15 9 9 44 27 +17 54
6 Gölcükspor 33 13 11 9 38 36 +2 50
7 Kızılcabölükspor 34 12 12 10 40 36 +4 48
8 Van Bş. Bld. 34 12 11 11 34 37 −3 47
9 24 Erzincanspor 33 11 11 11 38 32 +6 44
10 Bayburt GÖİ 33 11 11 11 38 34 +4 44
11 Kozan Bld. 33 10 12 11 36 39 −3 42
12 Erzin Bld. 34 10 9 15 35 50 −15 39
13 Tekirdağspor 33 9 11 13 31 44 −13 38
14 Karacabey Birlikspor 33 9 9 15 56 57 −1 36
15 Cizrespor 33 8 11 14 25 41 −16 35
16 Beylerbeyi 33 8 10 15 43 51 −8 34 2017-18 BAL
17 Kartalspor 33 9 5 19 28 44 −16 32
18 Kütahyaspor 33 7 11 15 35 59 −24 32
19 Manavgatspor (D) 33 4 13 16 25 51 −26 25

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